Представители ритейлеров и компаний алкогольного рынка предложили схему продажи спиртного онлайн, пишет «КоммерсантЪ». В ее подготовке участвовали компании Simple, ДП «Трейд», «Утконос», X5 Retail Group, Auchan, Metro Cash & Carry и отраслевых объединений, таких как Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Комитет производителей алкогольной продукции и Союз виноделов России.

АКИТ уже включила эту схему в проект дорожной карты развития интернет-торговли, подтвердил «Роем!» представитель ассоциации. Проект дорожной карты АКИТ отправила в середине октября в администрацию президента, пояснил представитель ассоциации, там уже содержались предложения по интернет-торговле алкоголем, сказали в АКИТ.

В общем объеме продуктовой розницы алкоголь в настоящий момент занимает 15,1%. Легализация дистанционной продажи алкоголя не только увеличит средний чек при покупке продуктов, но и повлечет за собой увеличение доли продуктового онлайн-ритейла. Сейчас этот показатель равен 3%, сказал исполнительный директор АКИТ Артем Соколов.

Согласно разработанной ритейлерами схеме, склад интернет-магазина оборудуется универсальным транспортным модулем ЕГАИС и встает на учет в Росалкогольрегулировании. Доставка спиртного будет возможна только штатными курьерами интернет-магазина. При этом курьеры будут иметь при себе терминал с 2D-сканером и функцией обмена данными с модулем ЕГАИС в режиме онлайн, а также мобильную кассу с возможностью распечатывать QR-код, полученный из ЕГАИС. Продажи предлагается вести только по кредитной карте и по предъявлению паспорта, чтобы удостовериться, что покупатель является совершеннолетним.

О желании заработать на торговле алкоголем первым заявил интернет-магазин Ozon. В мае этого года Ozon.ru и магазины по продаже алкоголя и табака «Бристоль» заключили партнёрство и с июня на виртуальной витрине «Озона» появится до 100 наименований вина и виски. Покупатель может заказать товар в онлайне, но получить продукцию можно только лично придя в торговую точку «Бристоля».