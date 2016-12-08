С первого февраля 2017 года вступают в действия новые правила работы интернет-магазинов. Каждый интернет-магазин должен иметь кассовый аппарат, подключенный к интернету и соединенный с оператором фискальных данных (ОФД). Бумажный чек нужно будет доставлять клиенту вместе с покупкой, а электронную версию отправлять в ОФД. Штраф за каждую незарегистрированную покупку в интернет-магазине, отсутствие онлайн-кассы или неотправку электронной версии чека клиенту будет составлять от 10 000 рублей до 100%-ой суммы транзакции, но не менее 30 000 рублей.

Новые правила создают проблему для интернет-магазинов, так как количество заказов у них распределяется неравномерно в зависимости от времени суток, сезона, акционных предложений. За одну секунду в интернет-магазин может поступать несколько десятков заказов, а текущее кассовое оборудование позволяет печатать не более 2 чеков за секунду.

Новые требования заставляют интернет-магазины создавать «фермы» из физических касс. В 2017 году нужно максимально быстро регистрировать десятки и сотни заказов по новой фискальной схеме. Производить, регистрировать и отправлять чеки в тех транзакциях, где раньше этого делать было не нужно, говорит глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков.

Чтобы частично решить проблему, «1С-Битрикс» добавила в новую версию своей системы поддержку параллельной работы нескольких кассовых аппаратов. Правда ряд проблем, связанных с новым законом пока не решены. По закону чек должен быть отправлен в ОФД в момент совершения покупки. Если интернет-магазин находится в Москве, а клиент — в Новосибирске. На скорость

регистрации чека влияет разница во времени. Для регистрации транзакции интернет-магазин должен обратиться в физический ОФД, находящийся в Новосибирске. Эту проблему ритейлерам еще предстоит как-то решить.

Гендиректор компании «Мой Склад» Аскар Рахимбердиев говорит:

На первый взгляд, для интернет-магазинов последняя редакция закона 54-ФЗ про использование онлайн-касс — отличная новость. В нем явно указано, что при оплате заказа электронным средством платежа (это включает банковские карты и электронные деньги) магазину достаточно отправить покупателю на email чек в электронном виде. Бумажные чеки в этом случае исчезают, вроде бы все хорошо. На самом деле, все плохо. Электронный чек — это не просто мейл с текстом «ваш платеж на сумму 54 руб 87 коп принят», а полноценный кассовый чек со всеми обычными реквизитами. Самое главное — фискализированный. Это значит, что в момент оплаты картой стоящая где-то коробочка под названием «касса» должна создать чек и записать его в фискальную память.

Чтобы полностью соответствовать новому закону компания должна либо вручную немедленно печатать чеки и отправлять их на мейлы, что практически нереально. Другой вариант — подключить сайт к специальному оборудованию с фискальным накопителем, которое будет делать чеки в онлайне через какой-то API. Третий вариант: использовать агрегаторы платежей типа Яндекс.Кассы. В этом случае чек должен отправлять платежный агент.

Из всех вариантов для интернет-магазинов самым простым и предпочтительным является третий. При этом существует риск, что он будет интерпретирован как лазейка для обхода закона. Мы будем работать над тем, чтобы ФНС выпустила письменное разъяснение, которое официально разрешает его, говорит Рахимбердиев.