С первого февраля 2017 года вступают в действия новые правила работы интернет-магазинов. Каждый интернет-магазин должен иметь кассовый аппарат, подключенный к интернету и соединенный с оператором фискальных данных (ОФД). Бумажный чек нужно будет доставлять клиенту вместе с покупкой, а электронную версию отправлять в ОФД. Штраф за каждую незарегистрированную покупку в интернет-магазине, отсутствие онлайн-кассы или неотправку электронной версии чека клиенту будет составлять от 10 000 рублей до 100%-ой суммы транзакции, но не менее 30 000 рублей.
Новые правила создают проблему для интернет-магазинов, так как количество заказов у них распределяется неравномерно в зависимости от времени суток, сезона, акционных предложений. За одну секунду в интернет-магазин может поступать несколько десятков заказов, а текущее кассовое оборудование позволяет печатать не более 2 чеков за секунду.
Новые требования заставляют интернет-магазины создавать «фермы» из физических касс. В 2017 году нужно максимально быстро регистрировать десятки и сотни заказов по новой фискальной схеме. Производить, регистрировать и отправлять чеки в тех транзакциях, где раньше этого делать было не нужно, говорит глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков.
Чтобы частично решить проблему, «1С-Битрикс» добавила в новую версию своей системы поддержку параллельной работы нескольких кассовых аппаратов. Правда ряд проблем, связанных с новым законом пока не решены. По закону чек должен быть отправлен в ОФД в момент совершения покупки. Если интернет-магазин находится в Москве, а клиент — в Новосибирске. На скорость
регистрации чека влияет разница во времени. Для регистрации транзакции интернет-магазин должен обратиться в физический ОФД, находящийся в Новосибирске. Эту проблему ритейлерам еще предстоит как-то решить.
Гендиректор компании «Мой Склад» Аскар Рахимбердиев говорит:
На первый взгляд, для интернет-магазинов последняя редакция закона 54-ФЗ про использование онлайн-касс — отличная новость. В нем явно указано, что при оплате заказа электронным средством платежа (это включает банковские карты и электронные деньги) магазину достаточно отправить покупателю на email чек в электронном виде. Бумажные чеки в этом случае исчезают, вроде бы все хорошо. На самом деле, все плохо. Электронный чек — это не просто мейл с текстом «ваш платеж на сумму 54 руб 87 коп принят», а полноценный кассовый чек со всеми обычными реквизитами. Самое главное — фискализированный. Это значит, что в момент оплаты картой стоящая где-то коробочка под названием «касса» должна создать чек и записать его в фискальную память.
Чтобы полностью соответствовать новому закону компания должна либо вручную немедленно печатать чеки и отправлять их на мейлы, что практически нереально. Другой вариант — подключить сайт к специальному оборудованию с фискальным накопителем, которое будет делать чеки в онлайне через какой-то API. Третий вариант: использовать агрегаторы платежей типа Яндекс.Кассы. В этом случае чек должен отправлять платежный агент.
В конце мая 2015 года Яндекс учредил ООО «Яндекс.ОФД». Основной вид деятельности юрлица — «обработка данных» → Roem.ru
Из всех вариантов для интернет-магазинов самым простым и предпочтительным является третий. При этом существует риск, что он будет интерпретирован как лазейка для обхода закона. Мы будем работать над тем, чтобы ФНС выпустила письменное разъяснение, которое официально разрешает его, говорит Рахимбердиев.
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Вообще-то обязанность интернет-магазинов высылать фискальные чеки была и до сих пор, в этом плане ничего нового не вижу, новое — это только необходимость подключаться к ОФД (т.е. отправлять электронные чеки в налоговую через
мутныенепонятные прокладки), да и то там предусмотрен переходный период для тех, у кого уже и так есть обычные ККМ.
Во-вторых,
через жопуналицо двойное обложение интернет-магазинов, ведь они так и так получают оплаты через агрегаторы платежей (типа Робокассы, Яндекс-кассы и прочих), вот этим агрегаторам вообще ничего не стоит выступить в качестве специализированных ОФД для интернет-сервисов, полностью облегчив тех от бремени физической расчековки, но нет же, у нас особенная стать #@!.
В-третьих, новый закон явным образом разрешает на усмотрение покупателя высылать ему электронный чек. Учитывая, что по электронному чеку мы всегда теперь будем иметь возможность доказать физическую транзакцию денег, в любой момент зайдя на тот же ОФД и вбив туда предоставленный код, ничего не мешает опять же для интернет-сервисов ограничиться именно вот этим вот. Но нет же, см. п. 2.
Хотят как лучше, а делают как делают.
«Подключаться к ОФД» ≠ «отправлять электронные чеки в налоговую».
Переходного периода фактически нет — с 01.02 нельзя менять ЭКЛЗ у фискалки, можно только поставить новую, с 01.07 всё внезапно и по-волшебству (в это искренне верит ФНС) начнёт работать по всей стране.
Получить статус ОФД практически невозможно, их на данный момент пять штук и только у одного есть реальный опыт, полученный в Казахстане, остальные «карманные». При этом пока все участники рынка не знают что делать, в том числе и ОФД))))))
Сделано всё через одно место, и ФНС пророк этого места. Ретейл не готов — полное повторение ЕГАИС, только хуже.
Грядёт жопа.
В выигрыше будут только производители фискалок. Ну и сами понимаете кто ещё.
Знающие, пожалуйста, разъясните:
Мне кажется, что если у меня в интерне-магазине нет работы с наличкой, то мне касса вообще не нужна. То есть у меня везде агентские договоры: у курьерской службы и доставки в пункты выдачи своё кассовое обслуживание, а если клиент делает предоплату, то через платёжного агрегатора PayAnyWay.
Ежемесячно я получаю отчёты агента по перечислению средств от клиентов.
Если по всем агентским договорам мне нет необходимости держать кассу, то почему в начале статьи: «Каждый интернет-магазин должен иметь кассовый аппарат»?
http://pravo.gov.ru/laws/acts/51/5057484510601047.html
«5. Пользователи при осуществлении расчетов с использованием
электронных средств платежа, исключающих возможность
непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с
пользователем или уполномоченным им лицом, и применением устройств,
подключенных к сети «Интернет» и обеспечивающих возможность
дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем
или уполномоченным им лицом при осуществлении этих расчетов
(далее — расчеты с использованием электронных средств платежа в
сети «Интернет»), обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту)
кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме на
абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные
покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый
чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользователем
не печатается.
6. Пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета
всех фискальных данных в виде фискальных документов, сформированных
с применением контрольно-кассовой техники, в налоговые органы через
оператора фискальных данных с учетом положений абзаца третьего
настоящего пункта, за исключением случая, указанного в пункте 7
статьи 2 настоящего Федерального закона.»
Я сам в шоке. Не думал, что это касается интернет-магазинов.
Константин, но ведь получается, что кассовый чек должен передавать именно агрегатор электронных платежей, как минимум потому, что на фискальном документе должна быть указана дата и время совершения операции, а я, как интренет-магазин не знаю, когда клиент оплатил.
По правде говоря, я был на конференции в своей налоговой, куда приезжали представители производиетелей ККТ и представители ОФД, но никто там сам не мог ответить на вопросы, тем более по поводу интернет-магазинов.
Мое представлние, что агрегатор передаёт информацию в налоговые органы через ОФД, как поступления, а затем при перечислении принципалу, проводит как списание, подтверждая отчётом агента.
Пока никто ничего не знает, включая ФНС. По слухам они недавно совещание собирали с ОФД, на котором заявили, что у них софт еще не готов для принятия данных, но они над этим плотно работают))))))) За что купил…
Также на данный момент, как мне сообщают, они начинают душить ритейл, чтобы те уже ставили онлайн-кассы, хотя никто пока не знает как.
Я бы обратил внимание на то, что законом предусмотрено использование кассовой техники только в случае определенных форм расчета:
>> Ст. 4.7 п.1: … форма расчета (наличные денежные средства и (или) электронные средства платежа) …
Кроме того:
>> Ст. 2 п.1: … Контрольно-кассовая техника не применяется в устройствах для осуществления с участием уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя операций по передаче с использованием электронных средств платежа распоряжений кредитной организации об осуществлении перевода денежных средств. …
По идее все это значит, что ККТ необходимо применять при приеме наличных и таких электронных средств платежа, которые не являются распоряжениями для кредитной организации. Поскольку сам термин «электронные средства платежа» в данном законе не раскрыт, то могут возникнуть разночтения, но этот термин раскрыт в ФЗ
от 27.06.2011 N 161-ФЗ.
Из всего этого следует, что ККТ нужно применять при приеме электронных денежных средств посредством электронных средств платежа при условии, что сами эти электронные денежные средства не привязаны к счетам в кредитной организации, т.е. распоряжение об их переводе не является распоряжением банку о б/н перечислении со счета на счет.
Вобщем всякие электронные кошельки. Если магазин принимает платежи на свой кошелек, то должен применять ККТ. Если работает через агента (на свой кошелек ничего не принимает, а получает б/н перевод от агента, то обязанности по использованию ККТ не возникает. Карточки тоже не подпадают, так как это распоряжение для кредитной организации о б/н переводе.
По факту это все может еще больше сократить использование электронных денег, привязанных к электронным кошелькам, а не к банковским счетам. Так как в этом случае использование ККТ и предоставление покупателю чека становится обязательным.
А меня интересует такой вопрос: Если ты через интернет продаешь софт (CRM) или услуги нам тоже нужен кассовый аппарат ?
Спасибо Алексей,
из всех публикаций, не только на этом ресурсе, ваш комментарий единственно грамотный и обоснованный.
осталось дождаться подобного официального ответа от налоговой.
Спасибо Алексей,
из всех публикаций, прочитанных мною, не только на этом ресурсе, ваш комментарий по моему единственно грамотно обоснованный.
осталось дождаться подобного официального ответа от налоговой.
Вот только с платежными агентами то же путаница, по закону орг. являющаяся платёжн агентом, имеет право принимать платежи только наличными. поэтому всякие агрегаторы, по закону не являются агентами. они просто посредники.
Раньше было совсем по-другому? Вроде всегда так было примерно
>> поэтому всякие агрегаторы, по закону не являются агентами. они просто посредники
Если они принимают платеж на свой электронный кошелек, то должны выписывать чек. Если же они только технологически обеспечивают прием оплаты на кошелек интернет-магазина, то уже интернет-магазин отвечает за выписывание чека. По сути в данном случае электронный кошелек — некий аналог кассового аппарата. Если это ваша касса — то чек выбиваете вы, если касса де-юре чужая, то все вопросы к ее владельцу.
если на кошелек магазина, то понятно, магазин отвечает за чек.
1. если например, та же робокасса, обеспечивает прием денег с эл. кошельков покупателей или с карт покупателей на р/с уполномоченного банка, с которым у нее договор., а уже потом с этого р/с на р/с магазина, получается никто не должен чек выписывать? или робокасса ?
2. если банк технологически обеспечивает прием оплаты по картам на р/с интернет магазина? т.е. когда прямой договор со своим банком на интернет экваиринг.
1. Я можен не вполне в теме того, как сейчас устроены всякие электронные деньги. Но мне представляется, что нельзя принять электронные деньги сразу на р/с. Все равно возникает момент списания средств с электронного кошелька плательщика в электронный кошелек получателя. То есть робокасса по все видимости вынуждена иметь свой кошелек и только потом уже возникает б/н перевод магазину от робокассы. Раньше все такие тонкости особого внимания не требовали, но теперь именно робокасса де-юре станет обязана делать чеки, так как именно она выступает получателем электронных денег от плательщика.
2. Карты (банковские) исключены из требований закона, так как переводы по ним (как мне кажется) являются распоряжением кредитной организации об осуществлении перевода денежных средств (Ст. 2 п.1 Закона), то есть при приеме оплаты по карте интернет-магазину не обязательно применять ККТ вне зависимости от того, на чей счет идет зачисление.
Коллеги, вот у меня, например, договор с агрегатором, который принимает все деньги на свой счёт, у себя их аккумулирует, а я, когда мне нужно, делаю вывод с их расчетного на свой. Таким образом у меня доход считается с этого выведения, а у них проводится как списание. То есть налогом облагается именно это выведение. А если будут фискальные чеки, то получится двойное налогообложение.
Меня смутила в самом начале фраза, что все интернет-магазины должны будут завести кассу.
Просто у меня кассы нет от слова совсем и во всю это фискальную историю не пойду.
Отсюда и вопрос: нет ли там новых заковырок, что касса просто должна быть по определению?
Рыжиков панику разводит. Читайте закон внимательно. В его текущем виде ничего такого нет.
По сути там только одна новация — чеки теперь должны будут выбивать те, кто принимает на свой кошелек электронные деньги, а не только те, кто сам принимает наличные.
Впрочем, все это никак не исключает возможности, что какие-то ретивые сотрудники налоговой будут требовать что-то еще — с них станется. Но если их научить читать, то они тоже смогут прочитать закон …
Если кому-то будет интересно, то я пару месяцев назад в рамках изучения и конспектирования этой темы наткнулся вот на эту статью: https://e-kontur.ru/blog/15634 Она самая подробная и с дополнительными обсуждениями, из тех, что я встретил. Но и там тоже народ сидит и ждет, пока им налоговая или минфин не пришлют письмо с разъяснениями. Потому что из рассуждений складывается странная ситуация — если я принимаю деньги с карты на карту, то это безналичный расчет, а значит ККМ не требуется, а если я принимаю деньги через агрегатора, то хоть он и агент, ККМ делать почему-то всё равно должен именно я, ведь это же я использую электронное средство платежа. В общем, кто бы что ни говорил насчет уверенности, а я пока уверен только в том, что слишком много непонятного. И да, я ошибся в своём п. 3, когда сказал, что интернет-магазины должны будут высылать бумажные чеки — это потому, что они сейчас должны, у меня уже всё в голове перемешалось…
Уверенности Алексея можно только позавидовать, потому что цитируемые им куски закона содержат в себе понятных русских слов примерно столько же, сколько мяса в колбасе за 300 рублей.
>если я принимаю деньги с карты на карту, то это безналичный расчет
насколько я понимаю, это к безналичному расчету не имеет отношения ;)
скорее, признаки налогового преступления…
а что происходит с Яндекс ОФД ofd.yandex.ru ?
они по телефону никакой информации не дают, в списке ОФД налоговой их нет
Ну и в чем же оно состоит? :)
Если карта привязана к расчетному счету предприятия или ИП, то это легально, мне мои бухи так говорили. А еще они мне описывали ситуацию с использованием личной карты в предпринимательских целях, я к сожалению этот их ответ не нашел, чтобы процитировал, но из него следовало, что в принципе, проблемы могут быть, но с другой стороны, явного запрета налогового законодательства для ИП получать доход на личную карту нет. Если вы мне такой запрет покажете, я вам буду очень благодарен.
Про то, что банк против — это я знаю, но меня мнение банка интересует меньше всего, всё что мне нужно знать о банке, это то, что он без спроса подписал мою маму пенсионерку на какой-то вклад и молча списывал на этот вклад деньги из её пенсии каждый месяц. И она узнала об этом совершенно случайно. И этот банк — даже не Тинькоф, как ни странно.
Как я и писал выше, получить статус ОФД практически невозможно без определённых действий, догадайтесь каких) Видимо не угодили кому-то.
Вон, гигант СКБ Контур — и тот с сентября заявляет, что станет ОФД, однако воз и ныне там.
Вот что ответил Яндекс на вопрос про обязательства по предоставлению чеков:
«Новая (действующая) редакция федерального закона № 54-ФЗ порождает соответствующие обязанности у организаций и индивидуальных предпринимателей при совершении ими расчетов с покупателями (клиентами). Для кредитных организаций, в том числе действующих в качестве операторов по переводу денежных средств, названный закон не порождает обязанностей по выдаче кассовых чеков (бланков строгой отчетности) ни от своего имени (часть 1 статьи 2 закона), ни по поручению своих контрагентов, в пользу которых кредитные организации принимают распоряжения об оплате.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты с населением, исполняют все обязанности, предусмотренные рассматриваемым законом, своими силами и за свой счет.
ООО НКО Яндекс.Деньги в настоящее время изучает перспективу предоставления производителям фискальных регистраторов возможности технической интеграции, позволяющей предусмотреть опции передачи с использованием наших технических средств как покупателям кассового чека в электронной форме, так и фискальной информации уполномоченным органам власти. Изложенное, однако, не означает принятия нашей организацией конкретных обязательств в отношении срока, порядка или объема такой интеграции.»
Другими словами, даже пользуясь агрегатором типа Я.Кассы обязательства остаются на стороне магазина.
Вот что ответил Яндекс на вопрос про обязательства по предоставлению чеков:
«Новая (действующая) редакция федерального закона № 54-ФЗ порождает соответствующие обязанности у организаций и индивидуальных предпринимателей при совершении ими расчетов с покупателями (клиентами). Для кредитных организаций, в том числе действующих в качестве операторов по переводу денежных средств, названный закон не порождает обязанностей по выдаче кассовых чеков (бланков строгой отчетности) ни от своего имени (часть 1 статьи 2 закона), ни по поручению своих контрагентов, в пользу которых кредитные организации принимают распоряжения об оплате.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты с населением, исполняют все обязанности, предусмотренные рассматриваемым законом, своими силами и за свой счет.
ООО НКО Яндекс.Деньги в настоящее время изучает перспективу предоставления производителям фискальных регистраторов возможности технической интеграции, позволяющей предусмотреть опции передачи с использованием наших технических средств как покупателям кассового чека в электронной форме, так и фискальной информации уполномоченным органам власти. Изложенное, однако, не означает принятия нашей организацией конкретных обязательств в отношении срока, порядка или объема такой интеграции.»
Другими словами, даже пользуясь агрегатором типа Я.Кассы обязательства остаются на стороне магазина.
Все правильно ответил. У них же в правилах написано:
Сервис «Яндекс.Деньги» — совокупность услуг, оказываемых НКО Клиентам по переводу денежных средств без открытия счета и предоставлению электронных средств платежа, описание и иная информация о которых размещена на Сайте НКО.
Они никому ничего такого не обязаны. И если вы получаете от своих покупателей наличные или электронные деньги с помощью электронных средств платежа (исключения см. выше)), то будьте любезны — пробейте чек.
Люди постоянно путают, что владение электронным кошельком не значит, что с него деньги не выводятся безналом — единым платежом, от агрегатора
и т. п. Первичен вопрос — кому де юре переводит электронные деньги плательщик. Кому переводит — тот и чек должен пробить.
Коллеги, если та же Яндекс Касса возлагает выбивание фискальных чеков на фактического продавца товара, то с какого дохода платить налоги? С чеков или с безналичногл платежного поручения от агрегатора платежей? Для налоговой выглядит, как два разных прихода, и тут вырисовывается двойное налогообложение.
А вот это уже действительно вопрос к налоговой. Тут получается как бы две операции. Электронные деньги из кошелька списываются, а безнал поступает. Что-то сродни сдаче наличных в банк. Только ЯД — не банк, а НКО, да и правовые основания «сдачи» электронных денег никак не отрегулированы.
Предположу, что безналичное поступление от ЯД не должно рассматриваться как доход в таком случае.
Собственно именно такие «казусы» будут влиять на отказ от приема электронных денег (через собственные электронные кошельки) вообще. Если их не принимать, то и вопросов к налоговой не возникает.
Какими тогда способами можно принимать платежи, чтобы не возникала обязанность высылать эл. чек ?
1. наложенный платёж (удобно только при продаже физич. товаров)
2. оплата по квитанции в банке или через онлайн банк
3. что ещё ?
По моему мнению данный закон влияет (вносит новацию) исключительно на электронные кошельки, такие как:
1. QIWI Кошелек (тут нужно уточнять — у них очень запутанная оферта, возможно, что QIWI Кошелек тоже подпадает под исключения, так как КИВИ — это банк, а операции по кошельку — это аналог безналичных платежей),
2. WEbMoney,
3. Яндекс.Деньги.
Все остальные способы дистанционной оплаты (включая прием платежей по картам) под рассматриваемый закон не подпадают. Их можно (на мой взгляд) использовать как и ранее, так как обсуждаемый закон в их отношении ничего нового не вводит.
>Какими тогда способами можно принимать платежи, чтобы не возникала обязанность высылать эл. чек
В этом вообще нет необходимости: клиент может доказать факт покупки по выписке с расчетного счета.
Тут вообще-то речь не о том, что может доказать покупатель, а о том, кто обязан использовать ККТ. Это малосвязанные вещи.
Это что получается я теперь не могу спокойно купить себе игрушек в сексшопе чтоб органы не были в курсе. С другой стороны в этой стране нечего покупать, а в все игрушки которые я хочу попадают под запрет экспортного законодательства США.