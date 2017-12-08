В 2013 году Госдума единогласно «пустила» ФСБ в Интернет — служба получила полномочия похожие на полномочия «компьютерного» подразделения «К» МВД РФ. Спустя год Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства, согласно которому соцсети и мессенджеры обязаны установить и обслуживать оборудование и ПО для спецслужб. Тогда интернет-компании признали, что постановление стало сюрпризом для них — власть опять все «запутала». Так глава юрдепартамента Mail.ru Антон Мальгинов объяснял (кроме одноимённой почты холдинг владеет популярными в РФ соцсетями): «ранее у нас было понимание, что какие-либо специальные требования к ПО и оборудованию не будут вводиться, так как текущие системы позволяют обеспечивать выполнение требований действующего законодательства в части хранения и предоставления информации. Теперь снова отсутствует ясность, что нужно делать, какие требования могут быть предъявлены, и сколько в итоге это будет стоить».

За 3 прошедших года постановление Правительства Медведева дополнил «Закон Яровой», уточнивший неясные требования (но не все). Теперь ФСБ намерена отдельно уточнить срок, за который интернет-компании будут отдавать ключи расшифровки сообщений пользователей. Как передали «Ведомости», ФСБ выложила на портал обсуждения нормативных актов проект приказа, где на передачу ключей интернет-компаниям отводится не больше десяти дней.

Кроме того ФСБ предложила использовать «технические средства связи», для запроса ключей декодирования у интернет-компаний. Пока ФСБ использует старомодную «бумажную» почту, а не ip-подключение к офисам мессенджеров и соцсетей.

В сентябре 2017 года лидер мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что ФСБ письмами запросила у него ключи для расшифровки переписки. ФСБ попросила Telegram прислать ключи до 19 июля, но «Почта России» доставила письмо одному из юрлиц Telegram лишь 21 июля. Позднее «Почта» объяснила, что это ФСБ слишком поздно отправила сообщение, а контрольные сроки пересылки соблюдены (пересылка продлилась 7 дней, при рекомендованных 7−11 днях для писем по направлению Москва — Великобритания). Ключей Telegram не раскрыл, был оштрафован, и сейчас судится с ФСБ (очередное заседание 12 декабря), а параллельно адвокат мессенджера попросил Верховный Суд отменить приказ ФСБ о раскрытии ключей дешифровки сообщений в целом, а не только в своём случае.

Само по себе шифрование не вызывало вопросов ни у Telegram, ни у ФСБ России: «Использование защищенных от прослушивания алгоритмов шифрования в сервисе обмена сообщениями Telegram не противоречит законам России». Это следовало из ответа замначальника подразделения ФСБ Сергея Пюкке на запрос «Ведомостей» в ноябре-декабре 2013 года. Telegram оштрафован в России за отказ предоставить ключи, а не за применение шифрования.

Следует заметить, что иногда владельцы программ для общения не смогут предоставить ФСБ никаких ключей. Это произойдёт в том случае, если их приложение вообще не предусматривает использование ключа, известного автору владельцу программы (так называемое End2End-шифрование, при котором ключи знают только собеседники, чью жизнь «закон Яровой» не регулирует). Однако российский законодатель в «законе Яровой» предусмотрел и де-факто запретил другую особенность современных средств связи. Теоретически сервисы могут не копировать себе пользовательскую переписку, однако «закон Яровой», принятый летом 2016, особо обязал операторов и интернет-компании в течение полугода хранить телефонные звонки, смс-сообщения и другую информацию пользователей (о сроке хранения до сих пор идут споры), при необходимости архивной перепиской смогут воспользоваться российские спецслужбы.