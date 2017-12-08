«Яндекс» объявил о запуске сервиса поминутной аренды автомобилей — Яндекс.Драйв. Он начнёт работать в Москве в феврале 2018 года. У сервиса будет собственный автопарк, на старте он будет состоять из автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur.
В апреле соседние с каршерингом Яндекс.Такси договорились с рядом автопроизводителей о скидках на покупку машин, среди них были и KIA c Renault.
Скачать приложение для iOS или Android и зарегистрироваться в Яндекс.Драйве можно уже сейчас. До конца января зарегистрировавшиеся будут получать 20% от стоимости своих поездок с Яндекс.Такси на счёт в Яндекс.Драйве — нужно только указать в анкете тот же телефонный номер, который используется в приложении Такси. В феврале и марте, после запуска Драйва, накопленные деньги можно будет тратить на аренду машин.
Ранее «Яндекс» экспериментировал с агрегацией данных чужих каршеринговых служб. В ноябре этого года компания прекратила развитие Яндекс.Каршеринга, переключившись на создание собственной службы краткосрочной аренды машин. Информация о местонахождении автомобилей разных каршеринговых служб по-прежнему доступна в приложении Яндекс.Транспорт
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Если будет обеспечено такое же высочайшее качество обслуживания, как и в других сервисах Яндекса, то можно только порадоваться.
пешочком и быстрее и здоровее. И экономичнее. И вообще лишний раз подумать, стоит ли ехать куда либо или решить удаленно или вызвать на дом или доставку оформить. Говорю это как водила с офигенноскольколетним стажем и объехавшим все. А офис лучше перенести поближе к дому, желательно в пешей доступности. Темболее пустых площадей масса. Но лучше не столько арендовать, сколько брать в новостройках под рассрочку с выкупом. Реальная тема. Чем аренду платить лучше рассрочку выплачивать и потом получить помещение в сойбственность.
У меня при попытке войти в это приложение, появилось жёсткое ощущение того, что в Яндексе своей собственной двухфакторной авторизацией не пользуются — не пускает ни по паролю аккаунта, ни по паролю приложений
Также пароли вида pvczpxyezeuiiyfqy мягко говоря, вводить неудобно.
У Google они же выглядят как mqad xakp xmtp zdil — немного проще вводить.
С отключением двухфакторной авторизации (спасибо, всегда люблю когда люди снижают безопасность своих собственных сервисов от которых зависит доступ к имуществу на сотни тысяч рублей) — всё получилось
Зачем нужен голосовой звонок в конц с вопросом «На какой машине вы бы хотели ездить?» не совсем понял. Зачем именно голосовой? Зачем такой вопрос?
В общем, с некоторым удивлением встретил альфу
>Зачем именно голосовой?
Алису обучить
>Зачем такой вопрос?
Чтоб узнать настрой аудитории. Может все хотят солярисы, а они тесл накупят (на самом деле наоборот)
встречное предложение — ввести посекундную тарификацию.
Еще шире — на все виды транспорта. Электрички, лифты. Не нужно ставить предела бреду жадного психопата. Надо наконец посмотреть, что из этого выйдет. Дать желающим покорить мир, наконец. А то вот Кутузофф не дал Наполеону осуществить бред, а то глядишь и мир бы иной был. Кстати, Кутузофф завоевал Крым, а не отжал. Правда, дырку в башку заработал. Но зато никто и не спорил по легитимности. Чистая победа. Никакого допинга окромя водки.
> Юрий Синодов
> Зачем именно голосовой?
Для образца голоса, это же очевидно :) Всё равно на нескольких смартфонах в России стоят остальные их приложения, особенно, на, прости, господи Андроиде, можно будет найти по голосу, если снова появится в голосовой сети. Хотя, может Valeratal No прав, просто не хотят лишних Солярисов закупать.
> а они тесл накупят (на самом деле наоборот)
Я не хочу)) Еще вхомячишься, потом банкротиться сразу. Лучше Москвич пошарканный (чтобы все Теслы самостоятельно метались вдаль от машины), не всё ли равно на чем там десять минут ехать. А ОСАГА всё покроет (или что там у них предусмотрено).