«Яндекс» объявил о запуске сервиса поминутной аренды автомобилей — Яндекс.Драйв. Он начнёт работать в Москве в феврале 2018 года. У сервиса будет собственный автопарк, на старте он будет состоять из автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur.

В апреле соседние с каршерингом Яндекс.Такси договорились с рядом автопроизводителей о скидках на покупку машин, среди них были и KIA c Renault.

Скачать приложение для iOS или Android и зарегистрироваться в Яндекс.Драйве можно уже сейчас. До конца января зарегистрировавшиеся будут получать 20% от стоимости своих поездок с Яндекс.Такси на счёт в Яндекс.Драйве — нужно только указать в анкете тот же телефонный номер, который используется в приложении Такси. В феврале и марте, после запуска Драйва, накопленные деньги можно будет тратить на аренду машин.

Ранее «Яндекс» экспериментировал с агрегацией данных чужих каршеринговых служб. В ноябре этого года компания прекратила развитие Яндекс.Каршеринга, переключившись на создание собственной службы краткосрочной аренды машин. Информация о местонахождении автомобилей разных каршеринговых служб по-прежнему доступна в приложении Яндекс.Транспорт