myTarget стал первой в России платформой, чей SDK для рекламы в мобильных приложениях прошел сертификацию платформ медиации Google AdMob и DoubleClick for Publishers, говорится в сообщении Mail.ru Group. Разработчики, использующие AdMob и DoubleClick for Publishers для монетизации мобильного трафика, получат доступ к базе рекламодателей myTarget.

Разработчикам будут доступны все рекламные форматы, поддерживаемые Google в настоящий момент: они смогут размещать в своих приложениях нативную рекламу, rewarded video, баннеры и полноэкранную рекламу. Охват рекламной сети myTarget составляет более 150 миллионов уникальных устройств в месяц. В рекламную сеть входят свыше 4000 мобильных приложений и сайтов. Ранее myTarget вошел в мировой топ-30 популярных мобильных рекламных сетей.