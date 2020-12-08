MRG приобрела 25% в «Учи.ру» за 3,75 млрд рублей, первый опцион на увеличение доли до 49,5% может быть реализован в конце 2021 года. Создатели платформы для онлайн-обучения школьников утверждают, что ей пользуются 8 млн учеников и 350 тысяч преподавателей. Компания работает и на зарубежных рынках -- проекты HappyNumbers.com, Bricsmath.com и Dragonlearn.org запущены в США и Канаде.

Чистая прибыль «Учи.ру» в 2019 г. составила 295,7 млн рублей, объем рынка онлайн-образования в этом году оценивался в 50 млрд рублей.

MRG владеет контрольной долей в онлайн-сервисах GeekBrains (51%) и Skillbox (70%), а также долями в платформе «Тетрике» (45%), онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика» (11,7%), образовательном онлайн-сервисе SkillFactory (18,31%).

Чью именно долю в «Учи.ру» она выкупила -- не уточняется. 20,17% принадлежат основателю Алексею Сонку, по 17,1% — у сооснователей Ивана Коломоеца и Евгения Милютина, 4,86% -- у сооснователя HH.ru Юрия Вировца