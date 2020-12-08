Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о санкциях для интернет-платформ, в частности, Facebook и YouTube, за ограничение доступа к значимой в России информации, передаёт «Интерфакс». Соавтор законопроекта Александр Ющенко рассказал, что к нему уже готовится поправка, придающая закону обратную силу. Это позволит применять санкции к платформам, которые допустили нарушения до принятия закона.
За последний месяц Роскомнадзор регулярно отправлял в Google, YouTube, Twitter и Facebook требования отменить блокировку определенных материалов и аккаунтов:
- 10 ноября -- от Twitter потребовали разблокировать аккаунт «Комитета защиты национальных интересов», который разоблачал «НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов»
- 11 ноября -- от Google потребовали вернуть доступ к материалам издания «Украина.ру» (на YouTube забанили фильм-расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году)
- 12 ноября -- от Google потребовали разблокировать ролик «USA 2020: Up in arms» на Russia Today
- 18 ноября -- от Google потребовали снять ограничения в отношении российского журналиста В. Соловьева
- 23 ноября -- возбудили административное производство в отношении Google LLC, обвиняя в неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России
- 28 ноября -- РКН заявил, что «администрация видеохостинга YouTube ввела полный запрет на создание каналов российским СМИ „ANNA NEWS“ (Analytical Network News Agency)» и потребовал снять все ограничения
- 3 декабря -- от Facebook потребовали возобновить доступ к instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье», заблокированному ранее без объяснения причин
- 4 декабря -- от Facebook потребовали снять ограничения на распространение в социальной сети информации агентства BALTNEWS.
13 декабря Роскомнадзор «порекомендовал российским СМИ размещать видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний», отмечая, что случаи блокировки материалов на YouTube участились, и что это «целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».
Всего в 2020 году ведомство зафиксировало 24 факта «цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний», заявили в РКН, комментируя внесение в Госдуму вышеуказанный законопроект.
Блокировать за нарушение сайты будут не сразу: сначала компании будут штрафовать, потом урезать скорость трафика, и только после этого -- запрещать совсем.
В законопроекте предлагается ввести статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус владельцу информационного ресурса может присвоить генеральный прокурор по согласованию с МИД России, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».
Если владелец ресурса в указанные в предупреждении Роскомнадзора сроки не устранил ограничения, то ведомство «ограничивает полностью или частично доступ к соответствующему информационному ресурсу с использованием технических средств». Размер потенциального штрафа за цензуру планируется увеличить до 3 млн рублей.
Роскомнадзор угрожает YouTube блокировкой и штрафует Google как минимум последние пять лет, за разные нарушения: неудаление пиратского контента, недостаточную зачистку запрещённого в России контента, размещение личных данных Дерипаски.
Тот же комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендовал принять и закон о защите общедоступных персональных данных, предложенный Антоном Горелкиным, хотя ранее представители Ассоциации больших данных его раскритиковали в письме комитету.
В АБД входят «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Тинькофф-банк, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком» и другие компании.
У АБД несколько ключевых претензий. В частности, если пользователь дает двум социальным сетям согласие на обработку данных, но с разными параметрами, это создает правовую неопределенность при использовании данных. Также требования могут привести к дополнительным расходам площадок на доработку интерфейсов, причем российские ресурсы окажутся в невыгодном положении, так как контролировать соблюдение требований иностранцами будет невозможно.
Горелкин ответил на это, что требования и санкции будут распространяться и на иностранные компании, а расходы сведутся на «обновление текста согласия на обработку данных рядом с галочкой».
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«Тот же комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендовал принять и закон о защите общедоступных персональных данных, предложенный Антоном Горелкиным, хотя ранее представители Ассоциации больших данных его раскритиковали в письме комитету»
Да неужели. Прямо загадка, почему.
Горелкину не дают покоя лавры импотента Жарова?
Смешно получается, внутри РФ поставила на конвейер бан сайтов за политоту, а как с ней поступили так же на мировой арене, так сразу как тот знаменитый персонаж «а нас то за шо?»
Это хорошо, что бешеный принтер стал пилить сук на котором сидит — IT, раньше все развалится, раньше подъем начнется.
Удивительно, как повторяется история, царские чиновники ведь тоже пытались индустриализацию тормозить в политических целях, одни палки в колеса железным дорогам чего стоили, чем ослабили свое положение. Погнались за политическим контролем, просрали общее развитие, получили крах.