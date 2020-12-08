Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о санкциях для интернет-платформ, в частности, Facebook и YouTube, за ограничение доступа к значимой в России информации, передаёт «Интерфакс». Соавтор законопроекта Александр Ющенко рассказал, что к нему уже готовится поправка, придающая закону обратную силу. Это позволит применять санкции к платформам, которые допустили нарушения до принятия закона.

За последний месяц Роскомнадзор регулярно отправлял в Google, YouTube, Twitter и Facebook требования отменить блокировку определенных материалов и аккаунтов:

10 ноября -- от Twitter потребовали разблокировать аккаунт « Комитета защиты национальных интересов», который разоблачал « НКО и СМИ , выступающих в роли иностранных агентов»

Комитета защиты национальных интересов», который разоблачал НКО и СМИ выступающих в роли иностранных агентов» 11 ноября -- от Google потребовали вернуть доступ к материалам издания « Украина.ру» ( на YouTube забанили фильм-расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году)

Украина.ру» на YouTube забанили фильм-расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году) 12 ноября -- от Google потребовали разблокировать ролик « USA 2020: Up in arms» на Russia Today

USA 2020: Up in arms» на Russia Today 18 ноября -- от Google потребовали снять ограничения в отношении российского журналиста В. Соловьева

23 ноября -- возбудили административное производство в отношении Google LLC , обвиняя в неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией , запрещенной в России

обвиняя в неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией запрещенной в России 28 ноября -- РКН заявил , что « администрация видеохостинга YouTube ввела полный запрет на создание каналов российским СМИ „ANNA NEWS“ ( Analytical Network News Agency)» и потребовал снять все ограничения

что администрация видеохостинга YouTube ввела полный запрет на создание каналов российским СМИ „ANNA NEWS“ Analytical Network News Agency)» и потребовал снять все ограничения 3 декабря -- от Facebook потребовали возобновить доступ к instagram-аккаунту ГТРК « Ставрополье», заблокированному ранее без объяснения причин

Ставрополье», заблокированному ранее без объяснения причин 4 декабря -- от Facebook потребовали снять ограничения на распространение в социальной сети информации агентства BALTNEWS.

13 декабря Роскомнадзор «порекомендовал российским СМИ размещать видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний», отмечая, что случаи блокировки материалов на YouTube участились, и что это «целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

Всего в 2020 году ведомство зафиксировало 24 факта «цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний», заявили в РКН, комментируя внесение в Госдуму вышеуказанный законопроект.

Блокировать за нарушение сайты будут не сразу: сначала компании будут штрафовать, потом урезать скорость трафика, и только после этого -- запрещать совсем.

В законопроекте предлагается ввести статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус владельцу информационного ресурса может присвоить генеральный прокурор по согласованию с МИД России, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан». Если владелец ресурса в указанные в предупреждении Роскомнадзора сроки не устранил ограничения, то ведомство «ограничивает полностью или частично доступ к соответствующему информационному ресурсу с использованием технических средств». Размер потенциального штрафа за цензуру планируется увеличить до 3 млн рублей.

Роскомнадзор угрожает YouTube блокировкой и штрафует Google как минимум последние пять лет, за разные нарушения: неудаление пиратского контента, недостаточную зачистку запрещённого в России контента, размещение личных данных Дерипаски.

Тот же комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендовал принять и закон о защите общедоступных персональных данных, предложенный Антоном Горелкиным, хотя ранее представители Ассоциации больших данных его раскритиковали в письме комитету.

В АБД входят «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Тинькофф-банк, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком» и другие компании.