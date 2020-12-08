Компания оценила последствия хакерской атаки от 4 декабря: в 2732 зараженных постаматах находилось 49 тысяч заказов на общую стоимость 150 млн руб., из них в итоге было украдено не более 1 тысячи. Таким образом, средняя стоимость отправленной PickPoint посылки составляет 3 тысячи рублей, потери можно на основе этой суммы оценить в 3 миллиона. Ещё 10 млн потратили на «оперативную поддержку пользователей и восстановление сети постаматов».

В PickPoint рассказали, что за первые 20 минут атаки успели отключить 80% «заражённых» (ранее сообщалось о «кибератаке на сети провайдеров доступа в интернет»). Компания обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о краже посылок.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты не сформулировали конкретных теорий ни о том, кто мог атаковать PickPoint и зачем, ни о том, как именно была реализована атака. Сергей Голованов из «Лаборатории Касперского» предположил, что злоумышленники получили доступ к IT-инфраструктуре с помощью фишинга или уязвимости, а потом отдали постаматам команду открыть ячейки.

Но они считают, что инцидент всерьёз не угрожает репутации компании в частности и репутации постаматов как канала доставки в целом, так как о нём узнало не слишком много людей.