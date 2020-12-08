Европейское издание американской прореспубликанской газеты Politico поставило Павла Дурова на первое место среди «разрушителей» года за роль, которую Telegram сыграл в массовых протестах и распространении сомнительной информации. Politico выпустила три рейтинга «главных людей 2020 года», поделив их на «делателей» (doers), «разрушителей» (disruptors) и «мечтателей» (dreamers). Путин занял среди разрушителей только 6 место.

«Социальные сети задумывались чтобы объединять мир, а вместо этого они разделяют людей, и Павел Дуров стимулирует этот процесс с помощью своего Telegram», пишет Politico и приводит примеры. В Беларуси оппозиция освещала и координировала протесты с помощью Телеграм-каналов. С их же помощью немецкий QAnon организовывал марши в Берлине. Facebook и Twitter не любят и банят конспирлогическое движение QAnon (которое коллумнист Коммерсанта как-то назвал «самыми опасными идиотами в мире»), и его группы открывают для себя Telegram.

Томми Робинсон ведёт в мессенджере канал с 35,000 подписчиков и организует там протесты против антикоронавирусных мероприятий. Это крайне-правый антиисламист, националист и неофашист, которого забанили ФБ, Твиттер, YouTube и Instagram за пропаганду насилия.

Politico критикует Дурова за то, что «показывая средний палец Путину, он подчиняется требованиям властей Турции и Ирана, которые хотят следить за диссидентами». А также напоминает, что европейские власти могут повлиять на Apple и Google, чтобы те удалили Telegram из магазинов приложений.