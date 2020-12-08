Европейское издание американской прореспубликанской газеты Politico поставило Павла Дурова на первое место среди «разрушителей» года за роль, которую Telegram сыграл в массовых протестах и распространении сомнительной информации. Politico выпустила три рейтинга «главных людей 2020 года», поделив их на «делателей» (doers), «разрушителей» (disruptors) и «мечтателей» (dreamers). Путин занял среди разрушителей только 6 место.
«Социальные сети задумывались чтобы объединять мир, а вместо этого они разделяют людей, и Павел Дуров стимулирует этот процесс с помощью своего Telegram», пишет Politico и приводит примеры. В Беларуси оппозиция освещала и координировала протесты с помощью Телеграм-каналов. С их же помощью немецкий QAnon организовывал марши в Берлине. Facebook и Twitter не любят и банят конспирлогическое движение QAnon (которое коллумнист Коммерсанта как-то назвал «самыми опасными идиотами в мире»), и его группы открывают для себя Telegram.
Томми Робинсон ведёт в мессенджере канал с 35,000 подписчиков и организует там протесты против антикоронавирусных мероприятий. Это крайне-правый антиисламист, националист и неофашист, которого забанили ФБ, Твиттер, YouTube и Instagram за пропаганду насилия.
Politico критикует Дурова за то, что «показывая средний палец Путину, он подчиняется требованиям властей Турции и Ирана, которые хотят следить за диссидентами». А также напоминает, что европейские власти могут повлиять на Apple и Google, чтобы те удалили Telegram из магазинов приложений.
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всё просто, не нравится Томми Робинсон или QAnon — не читайте их, для шизиков из Politico, которые написали данный опус это слишком сложно
Ну да, всё просто, не нравится Томми — просто не будь ниггером, которого могут завалить его сторонники, не нравится куанон — просто не будь слабогрудой старушонкой, которую могут заразить ковидом антивакцинные противомасочники, не нравится игил — просто улети на луну…
«Politico критикует Дурова за то, что «показывая средний палец Путину»
Да-да, примерно с конца апреля он особенно показывает.
А можно, чтобы РКН ввёл такую политику — не нравится сайт, не читайте.
ну, чтоб не банить
>А можно, чтобы РКН ввёл такую политику — не нравится сайт, не читайте
Так там ровно такая и есть. «Кому надо» не нравится — Вы его и не читаете.
Что запрещено законом или судом — то и не читаете. И не читайте.
Пфф, ну что такое 35 тыс, когда мы видим у нехты 2 миллиона. Купленные боты, наверное.
А что плохого случится, если читать, например, LinkedIn, который у нас запрещён законом?
Если читать, не знаю.
А вот если данные там оставлять — разное нехорошее может быть.
Линкдин забанили за отказ держать персональные данные российских граждан в России.
> А вот если данные там оставлять — разное нехорошее может быть.
А я вот там их уже оставил (ещё когда было разрешено) — ну так они там и остались.
А ещё я на StackOverflow примерно такие же данные оставил, да ещё и по ответам, которые я лайкаю, видно, какая область меня больше интересует. StackOverflow уже согласился держать персональные данные российских граждан в России? Или им не предложили этого, потому что всё равно заблокировать не смогут?
Вы против чего согласны?
Можно в следующий раз писать также эквиваленты переводов из словарей, а не только из поделок Гугла и других поисковиков. Потому что по словарю как бы не разрушитель получается (ведь есть же прекрасное слово дестроер), а это новое слвоо чуть ли не антоним:
disruptor
noun [ C ]
. . .
BUSINESS specialized
a company that changes the traditional way an industry operates, especially in a new and effective way:
If customers talk to everybody else they get the status quo. We’re the innovator; we’re the disruptor.
«Альтер Эго
А что плохого случится, если читать, например, LinkedIn, который у нас запрещён законом?»
Плохого для кого? Для западных рептилоидов больше нерелевантных запросов из СН при свободном доступе. Вот, видимо и дали задание сайт прикрыть, чтобы только не совсем альтернативно одарённые могли зайти. Впрочем, таких и так приглашают или они сами едут. Потому просто отсечка самых тупых.
Ашманов, как убрать свои пд из гугл таблички, которую вели чиновники? Я короной болел, смалодушничал, тест сдал. От собянинского манитыринга отбрехался, не поставил. Но ведь сучки в гугл докс меня внесли!
Так что делать? В сраном линкедине я забанился ещё до роскомпозоровского. Эти спаммеры меня люто взбесили сами.
>Вы против чего согласны?
С избирательностью я не согласен. Зассали блокировать гугл и фейсбук — ну разблокируйте обратно показных жертв. Можете даже сделать вид, что они «раскаялись и пошли на сотрудничество». Всё равно проверить никто не сможет.