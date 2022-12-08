По данным МТС, в январе—ноябре продажи смартфонов в России в штуках упали год к году на 19% в штуках и на 22% — в деньгах. Всего за одиннадцать месяцев продано около 21 млн устройств на 477 млрд руб., средний чек составил 22 тыс. руб., что на 3% ниже прошлогоднего результата. По итогам третьего квартала продажи смартфонов год к году падали на 30% в абсолютном выражении и на 43% — в денежном.

Потребители сместили внимание на средний сегмент смартфонов: самой быстрорастущей категорией стали устройства ценой 30–40 тыс. руб. (увеличение на 30% в штуках), в то время как продажи смартфонов ценой 20–30 тыс. руб. показали повышение только на 6%.

Спрос в премиум-сегменте (устройства дороже 50 тыс. руб.) упал сразу на 57%, а в бюджетном (до 15 тыс. руб.) — на 35%. Самыми популярными брендами смартфонов, по оценке МТС, стали китайский Xiaomi и его суббренд Poco (33% рынка в штуках), на втором месте — южнокорейский Samsung (19%), следом идут Realme (14%), Apple (10%) и Tecno (7%). В деньгах лидером рынка остается Apple (34%), за ним идут Samsung (31%), Xiaomi и Poco (24%), китайские Realme (8%) и Tecno (3%).