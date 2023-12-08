Акции Alphabet, материнской компании интернет-гиганта Google, подскочили к закрытию торгов 7 декабря более чем на 5,3%, до $136,93 за бумагу, и продавались на уровне $137 на постмаркете. Бумаги Google продемонстрировали лучший день с 29 августа и почти сравнялись в цене с акциями Microsoft, отмечает CNBC. Биржа отреагировала на запуск Google новой модели искусственного интеллекта Gemini — аналитики заявили, что она может помочь сократить разрыв в гонке с OpenAI, поддерживаемой Microsoft, передает Reuters. «Google начинает решать проблемы инвесторов, связанные с инновациями в области генеративного искусственного интеллекта и высокой стоимостью запуска моделей GenAI, комбинируя модели Gemini разных размеров», — цитирует агентство оценки аналитиков J.P. Morgan. Компания на фоне анонса новой модели ИИ увеличила свою рыночную стоимость более чем на $80 млрд против распродажи акций почти на $100 млрд в феврале, после того как ее чат-бот с ИИ Bard поделился неточной информацией в презентации, сравнил Reuters.

«Выпуск Gemini пришелся на интересный момент времени, когда пользователи OpenAI/ChatGPT жалуются на то, что обновления семейства моделей GPT потенциально повлияли на качество его продукции», — приводит агентство комментарии аналитиков Macquarie. «Если Google выпустит модель, превосходящую GPT-4, это может помочь привлечь внимание пользователей и разработчиков к Google», — написали они. Alphabet пока отстает от Microsoft в гонке за облачными доходами, основанными на ИИ: в квартале, закончившемся в сентябре, рост Google Cloud замедлился почти до трехлетнего минимума на фоне восстановления выручки в Microsoft Azure, передает агентство.