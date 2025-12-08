Похоже, после многократных обсуждений китайских автомобилей в наших чатах мы попали на радары мониторинга пресс-службы Changan. Откуда нам и предложили взять какую-нибудь машину из пресс-парка на испытания.
Место выдачи было относительно недалеко от дома, из предлагаемых автомобилей я выбрал Lamore - как максимально похожий по размеру на долго используемую мной машину.
Большая часть продаж бренда, как и вообще рынок, приходится на кроссоверы. Автосалон, собственно, уставлен именно кроссоверами, седаны в явном меньшинстве.
Сами рекламные материалы Changan у дилера оформлены грамотно: указано, сколько лет компания уже существует на рынке (под собственным брендом работает с 2006-го года), что её мотор занесён в книгу рекордов Гиннеса, что у неё одно из лучших лакокрасочных покрытий на рынке.
Не секрет, что именно из-за неуверенности во всём вышеперечисленном россияне снижают для себя оценку китайских брендов, и уж если человек зашёл на точку продаж - имеет смысл лишний раз размять это больное место.
Технические характеристики Changan просты, как две копейки, я упомяну основное:
- передний привод
- любимый Changan двигатель 1.5л, который тут настроен на 181л.с.
- 1,3т веса в сухом состоянии, 1,7 под полной нагрузкой
- дорожный просвет невелик - 128мм
- подогрев только лишь сиденья водителя 🤷♂️
- люк во всю крышу
- меню английское (обещали русифицировать ещё в 24-м, но...)
- бесключевой доступ
Искать в машине ничего особо не пришлось:
- управление зеркалами оказалось под левой коленкой
- рычаг открывания лючка бензобака размещен рядом с рычагом открывания капота
- багажник открывается нажатием на заднюю эмблему
- докатка и инструменты есть под фальшполом багажника
Что интересного и на что почти все обращают внимание:
- Овальный руль. Пришлось привыкать, поскольку обычно я рулю рукой лежащей на колене, тут так не получится. Получилось привыкнуть за один день.
- Адаптивный круиз-контроль. Вполне полезный и удобный, снижающий нагрузку на водителя инструмент. Типичная для китайских автомобилей от 2.0-2.5 миллионов рублей вещь, но отсутствующая в российских автомобилях в принципе, как и в некитайских иномарках за эту цену. Иногда, на мой вкус, мог бы тормозить раньше, но в целом проблем и неуверенности в нём не было, ни по городу, ни на трассе.
- Задумчивый робот. Больше всего отражается на старте, приходится медленно и плавно нажимать на педаль газа, чтобы избежать срыва колёс в пробуксовку. На ходу же практически ни на что не влияет.
- Заднее сиденье складывается полностью, открывая огромный люк в багажник. Не проблема увезти какой-то телевизор, лыжи или рейки длиной метра в три.
Есть фичи, отслеживающие, когда ты устаёшь и засыпаешь. К сожалению, не получилось спровоцировать их срабатывание, так как просто прикрыть глаза - не хватило. Но да: автомобиль определяет, что я энергичен, бодрствую и у меня есть пульс (в видео есть пример работы системы определения усталости водителя).
Общее впечатление
Километров 200 за один день проехать удалось, какой-то усталости и неудобств не возникает, сиденья удобные, хотя из регулировок есть лишь наклон спинки и расстояние подушки до педалей. Салон низковат - вихрами цепляюсь за потолок (мой рост 193см), но некритично.
Сзади достаточно места и для двух, и для трёх пассажиров, багажник достаточно прямоуголен и объёмен для пары больших чемоданов.
В общем, сел и поехал, машина работает, лишь стартует с некоторой задержкой на раскрутку мотора и включение передач. Такое ощущение, что первая передача в коробке лишняя, можно было бы стартовать и со второй, для избегания пробуксовки. Погода, замечу, всё время была плюсовая, льда и снега на дороге не было.
Подвеска, понятно, жестковата - и просвет небольшой, и претензии на спортивность есть.
Из помогаек напрягла работа удержания в полосе - на одной развилке автомат, похоже, решил, что я нахожусь на середине очень широкой полосы и попытался вырулить ближе к центру, где был отбойник. Руль пришлось заметно удерживать, и, возможно, что отбойник-то машина бы увидела и сама, и разъехалась бы с ним, но проверить это не удалось, как и системы экстренного торможения - не на дороге же общего пользования этим заниматься. Что ещё можно настроить - есть в видео.
Основной вопрос - брать ли?
Это нормальный китайский автомобиль, бренда с неплохой сетью обслуживания - это плюс. С обязательными уже для китайев такого уровня фичами, небольшим расходом топлива и возможностью ездить на 92-м, что тоже плюс.
Финансовая программа Changan, позволяющая часть цены выплачивать в рассрочку под мизерный процент (0.01%) - одна из лучших на рынке, что тоже постоянно позволяет удерживать марку в топе продаж.
Соответственно, при отсутствии острой эмоциональной привязанности к бренду - я бы смотрел на условия конкретной продажи. Если они лучше чем у остальных можно брать, если нет - можно ходить и искать дальше.
Если же машина нравится и своих собственных недостатков вы в ней не нашли, а чужие не пугают - в добрый путь!
