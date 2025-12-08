Похоже, после многократных обсуждений китайских автомобилей в наших чатах мы попали на радары мониторинга пресс-службы Changan. Откуда нам и предложили взять какую-нибудь машину из пресс-парка на испытания.

Место выдачи было относительно недалеко от дома, из предлагаемых автомобилей я выбрал Lamore - как максимально похожий по размеру на долго используемую мной машину.



Большая часть продаж бренда, как и вообще рынок, приходится на кроссоверы. Автосалон, собственно, уставлен именно кроссоверами, седаны в явном меньшинстве.

Сами рекламные материалы Changan у дилера оформлены грамотно: указано, сколько лет компания уже существует на рынке (под собственным брендом работает с 2006-го года), что её мотор занесён в книгу рекордов Гиннеса, что у неё одно из лучших лакокрасочных покрытий на рынке.

Не секрет, что именно из-за неуверенности во всём вышеперечисленном россияне снижают для себя оценку китайских брендов, и уж если человек зашёл на точку продаж - имеет смысл лишний раз размять это больное место.



Технические характеристики Changan просты, как две копейки, я упомяну основное:

передний привод

любимый Changan двигатель 1.5л, который тут настроен на 181л.с.

1,3т веса в сухом состоянии, 1,7 под полной нагрузкой

дорожный просвет невелик - 128мм

подогрев только лишь сиденья водителя 🤷‍♂️

люк во всю крышу

меню английское (обещали русифицировать ещё в 24-м, но...)

бесключевой доступ

Искать в машине ничего особо не пришлось:

управление зеркалами оказалось под левой коленкой

рычаг открывания лючка бензобака размещен рядом с рычагом открывания капота

багажник открывается нажатием на заднюю эмблему

докатка и инструменты есть под фальшполом багажника

Что интересного и на что почти все обращают внимание:

Овальный руль . Пришлось привыкать, поскольку обычно я рулю рукой лежащей на колене, тут так не получится. Получилось привыкнуть за один день.

. Пришлось привыкать, поскольку обычно я рулю рукой лежащей на колене, тут так не получится. Получилось привыкнуть за один день. Адаптивный круиз-контроль . Вполне полезный и удобный, снижающий нагрузку на водителя инструмент. Типичная для китайских автомобилей от 2.0-2.5 миллионов рублей вещь, но отсутствующая в российских автомобилях в принципе, как и в некитайских иномарках за эту цену. Иногда, на мой вкус, мог бы тормозить раньше, но в целом проблем и неуверенности в нём не было, ни по городу, ни на трассе.

. Вполне полезный и удобный, снижающий нагрузку на водителя инструмент. Типичная для китайских автомобилей от 2.0-2.5 миллионов рублей вещь, но отсутствующая в российских автомобилях в принципе, как и в некитайских иномарках за эту цену. Иногда, на мой вкус, мог бы тормозить раньше, но в целом проблем и неуверенности в нём не было, ни по городу, ни на трассе. Задумчивый робот . Больше всего отражается на старте, приходится медленно и плавно нажимать на педаль газа, чтобы избежать срыва колёс в пробуксовку. На ходу же практически ни на что не влияет.

. Больше всего отражается на старте, приходится медленно и плавно нажимать на педаль газа, чтобы избежать срыва колёс в пробуксовку. На ходу же практически ни на что не влияет. Заднее сиденье складывается полностью, открывая огромный люк в багажник. Не проблема увезти какой-то телевизор, лыжи или рейки длиной метра в три.

Есть фичи, отслеживающие, когда ты устаёшь и засыпаешь. К сожалению, не получилось спровоцировать их срабатывание, так как просто прикрыть глаза - не хватило. Но да: автомобиль определяет, что я энергичен, бодрствую и у меня есть пульс (в видео есть пример работы системы определения усталости водителя).

Общее впечатление

Километров 200 за один день проехать удалось, какой-то усталости и неудобств не возникает, сиденья удобные, хотя из регулировок есть лишь наклон спинки и расстояние подушки до педалей. Салон низковат - вихрами цепляюсь за потолок (мой рост 193см), но некритично.



Сзади достаточно места и для двух, и для трёх пассажиров, багажник достаточно прямоуголен и объёмен для пары больших чемоданов.



В общем, сел и поехал, машина работает, лишь стартует с некоторой задержкой на раскрутку мотора и включение передач. Такое ощущение, что первая передача в коробке лишняя, можно было бы стартовать и со второй, для избегания пробуксовки. Погода, замечу, всё время была плюсовая, льда и снега на дороге не было.



Подвеска, понятно, жестковата - и просвет небольшой, и претензии на спортивность есть.



Из помогаек напрягла работа удержания в полосе - на одной развилке автомат, похоже, решил, что я нахожусь на середине очень широкой полосы и попытался вырулить ближе к центру, где был отбойник. Руль пришлось заметно удерживать, и, возможно, что отбойник-то машина бы увидела и сама, и разъехалась бы с ним, но проверить это не удалось, как и системы экстренного торможения - не на дороге же общего пользования этим заниматься. Что ещё можно настроить - есть в видео.

Основной вопрос - брать ли?

Это нормальный китайский автомобиль, бренда с неплохой сетью обслуживания - это плюс. С обязательными уже для китайев такого уровня фичами, небольшим расходом топлива и возможностью ездить на 92-м, что тоже плюс.

Финансовая программа Changan, позволяющая часть цены выплачивать в рассрочку под мизерный процент (0.01%) - одна из лучших на рынке, что тоже постоянно позволяет удерживать марку в топе продаж.

Соответственно, при отсутствии острой эмоциональной привязанности к бренду - я бы смотрел на условия конкретной продажи. Если они лучше чем у остальных можно брать, если нет - можно ходить и искать дальше.

Если же машина нравится и своих собственных недостатков вы в ней не нашли, а чужие не пугают - в добрый путь!

