Клиент одного из сервисов доставки задался вопросом, на каком основании он должен выслать сервису скан своего паспорта. Де-юре — только на добровольном, под свою собственную ответственность. Такие сервисы, как «СПСР-Экспресс» и Boxberry просят сканы и копии документов, но не имеют разрешения Роскомнадзора на работу с паспортными данными и на передачу их через интернет.

Заместитель гендиректора оператора таможенных платежей «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко рассказал РБК, что с 1 января «экспресс-перевозчики вынуждены связываться с каждым получателем посылки и запрашивать дополнительные документы». Издание указывает, что сканы паспортов запрашивают в Boxberry. 5 января доставка через сайт попросила клиентов срочно предоставить изображение паспорта (сейчас обращение удалено, сохранился его скриншот):

«С 01.01.2017 года для таможенного оформления посылок физических лиц из-за границы необходимо предоставить скан-копию (фотографию) вашего паспорта: главной страницы и страницы с пропиской/документа регистрации», — говорилось в сообщении. Фотографию нужно было загрузить в личный кабинет пользователя на сайте BoxBerry «так быстро, как это возможно».

Обращение «СПСР-Экспресс» к клиентам на момент публикации всё-ещё доступно на сайте доставки (скриншот):

Для уменьшения рисков при выпуске с таможни зарубежных отправлений со 2 января 2017 года для процедуры таможенной очистки посылок в индивидуальном порядке также запрашиваются копии паспортов получателей на бумажных носителях. Для сохранения объявленных сроков доставки вы можете предоставить копии […]

В оферте «Боксберри» называет себя экспресс-перевозчиком «Боксберри»; обществом с ограниченной ответственностью «Боксберри»; и экспресс-перевозчиком «Боксберри» в лице ООО «ОПИНТЕР». В реестре Роскомнадзора, среди операторов персональных данных нет никого из перечисленных «Боксберри». Де-юре работать с персональными данными юридические лица перечисленные в оферте на сайте «Боксберри» не могут.

«СПСР-Экспресс» есть в реестре операторов персональных данных, как ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» и филиал ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» в г. Санкт-Петербурге. У оператора организован систематизированный учёт персональных данных. Установлены правила разграничения доступа к персональным данным. Проблема пожеланий этой доставки в том, что Роскомнадзор разрешил оператору обработку некоторых типов персональных данных без передачи по сети Интернет, но разрешения на работу именно с паспортами у «СПСР-ЭКСПРЕСС» нет.

Для сравнения, такие организации, как, например, «Сбербанк» получают в Роскомнадзоре разрешения на работу «с передачей по сети Интернет», и отдельно на работу с паспортами, это разрешение записывается в виде разрешения на работу с: «данными паспорта гражданина Российской Федерации или при его отсутствии иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);».

Требования сервисов доставок предоставлять документы получили известность после Нового года (известное исключение — государственная «Почта России» и её дочка EMS Russian Post, им дополнительные документы для предоставления таможне не требуются). Пересечение границы посылками замедлилось. В связи с произошедшем на российской таможне китайский AliExpress и Asos отключили доставку через «СПСР-Экспресс». Гендиректор СПСР Владимир Солодкин заверил ТАСС, что отключение AliExpress «ввиду незначительного потока в данный период критического влияния ситуация на бизнес не оказывает». Кроме упомянутой пары магазинов СПСР обслуживает покупки в Macys, Amazon, JD.com, eBay. Партнёр «Боксберри» магазин iHerb объявил покупателям, что в процессе доставки у них могут потребовать дополнительные документы, а доставка будет длиться дольше, чем нужно.