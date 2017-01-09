Тиму Куку сократили зарплату из-за финансовых показателей Apple, а у Samsung самый успешный квартал, несмотря на провал Note 7


Apple впервые с 2009 года не достигла намеченных финансовых показателей, руководство компании сократило зарплату гендиректору Тиму Куку на 15%. Samsung же прогнозирует самый успешный финансовый квартал за последние годы, несмотря на провал Galaxy Note 7. Причина в том, что южнокорейская корпорация вовремя переключилась с производства мобильных устройств на чипы и полупроводники.

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