Всегда проще описывать что-то через сравнение. Когда я смотрел на AminoApps, то чувствовал, что это явно неоригинальный формат, но долго не мог сообразить, на что именно он похож больше всего. Наконец, вспомнил. ФИДО! Без шуток, это мобильный гипертекстовый ФИДОнет, запущенный в 2013-ом году и пока активно растущий на инвесторские деньги.

В Амино пользователи сами создают через мобильное приложение свои тематические эхоконференции (теперь они называются сообществами), настраивают кучу разных опций от приватности до цвета фона, подписываются на интересующие их эхи от других пользователей и пишут, пишут, пишут, пишут. Кроме обычного текста можно использовать вопросы, опросы, ссылки и картинки. Посты можно лайкать (вот этого в ФИДО не было) и комментировать. Точно так же, как в 90-ых, в AminoApps есть понятие правил сообществ, модераторы и комодераторы (названия должностей, конечно изменились на новые и более хипстерские).

Социальный граф из реальной жизни активно в приложение не подтягивается, все более-менее анонимны и никаких заманух типа «ваши друзья из ФБ подписаны на вот это сообщество» в интерфейсе нет. Как и в ФИДО, персональных блогов в Амино нет, но в конференциях можно знакомиться и переходить в приватные сообщения.

Всего сообществ четверть миллиона уже, на самые популярные из них подписаны десятки тысяч людей, но найти что-то хотя бы условно интересное для себя за несколько минут я не смог — кругом одни подростки и темы у них, внезапно, подростковые.

Кроме основного приложения, Amino делает отдельные app’ы для самых популярных сообществ, но выпускает их от своего имени, владелец-модератор никакого контроля не получает. Их уже больше трехсот, причем каждое из них по крайней мере потенциально конкурентоспособно: других приложений для общения про мир Звездных Войн нет, а веб-форумы куда менее удобны для смартфона.

Денег ещё не заработали ни копейки, и, судя по всему, пока не понимают, как будут пытаться это делать. Впрочем, если все подростки начнут про Сумерки и Гарри Поттера общаться у них, то и просто рекламная модель какой-то результат даст. Маркетинг Amino начали в начале осени, набрали пару миллионов пользователей в Латинской Америке, по результатам подняли ещё $19M финансирования.

#стартапдня

Posted by Alexander Gornyi on Sunday, 8 January 2017