Uber запустил сервис Movement, позволяющий городским властям по всему миру получить доступ к обезличенным данным, собранным водителями компании. Сервис позволяет получить информацию о средней длительности поездок на различных направлениях, определить места наиболее частого возникновения пробок, анализировать воздействие различных факторов на развитие транспортной системы и т. д. В ближайшее время Uber обещает выложить информацию в открытый доступ для всех пользователей — сейчас она высылается по запросу.

В США государство достаточно давно пытается начать использовать данные Uber, Lyft и других подобных компаний для нужд городского планирования. Традиционно данные о транспортных потоках собираются специализированными агентствами, которые изучают трафик в первую очередь при помощи подсчета машин на городских улицах. Эти данные достаточно дорого стоят, к тому же собирать их долго и информация устаревает. Так как все современные такси оборудованы устройствами с модулем GPS, собирать данные с их помощью намного дешевле и быстрее.

Операторы сервисов такси долгое время выступали против идеи использовать их данные, так как это несет потенциальные риски для сохранности персональной информации клиентов. К примеру, городские власти Нью-Йорка в 2014 году выложили в открытый доступ информацию, полученную от нескольких таксопарков, не позаботившись об обезличивании информации. В результате стало возможно отследить, куда и в какое время ездили различные знаменитости.

Шаг Uber многие оценивают как жест доброй воли по отношению к американским властям, с которыми у компании сложились не самые простые отношения. Однако данные могут оказаться недостаточно полезными для нужд городского планирования. Данные Uber отражают привычки определенной группы населения, как правило, это достаточно обеспеченные люди, быстро адаптирующиеся в новым технологиям, поэтому общая картина, которую можно составить исходя из данные компании, может оказаться нерепрезентативной.

В июне 2016 года Uber договорился с властями Бостона о предоставлении обезличенной информации о трафике в городе. По информации местных СМИ, данные в общем были оценены как полезные, однако никаких конкретных предложений по городскому планированию с их помощью сформулировать не удалось. Uber Movement предоставляет данные не только по американским городам. На сайте сервиса в качестве примеров возможного использования сервиса приводятся Филиппины и Австралия. Есть ли в системе данные по России, пока не сообщается.