Компания Uber открыла проект Movement в котором по запросу готова предоставлять данные о более чем 2 миллиардах поездках машин на Uber по всему миру. Подробнее о том как устроен их проект в ролике на Youtube и, на русском языке, в заметке на «Роем!».

Резонный вопрос который может задать любой читатель этой новости в том зачем коммерческая компания будет предоставлять данные которые являются, в том числе, топливом на котором она строит свою бизнес модель. Ответ в том, что для создания репутации и «торга» с властями городов по всему миру. Власти пытающиеся ограничить Uber получают в обратную сторону данные которых они так желают. Журналисты получают возможность ссылаться на Uber в своих data-расследованиях.

И да, конечно, Uber не единственный краудсорсинговый проект придерживающийся подобной политики. В основном его, конечно, реализуют общественные проекты такие как Wikipedia, OpenStreetMap, Dmoz и десятки других созданные некоммерческими организациями и общественными движениями. Но, также, подобная практика есть и у коммерческих компаний. Некоторые из них дают собственные данные, например, Google раздающий данные из своего Transparency report или Citymapper призывающий власти публиковать больше открытых данных.

Что можно сказать точно, так это то что крупные международные игроки куда больше вкладывают усилий в популяризацию работы, как со своими данными, так и в публикацию открытых данных властями, по сравнению с практически всем российским интернет-бизнесом. Не называя имен конкретных компаний, можно говорить о том что они лоббируют эксклюзивный доступ к госданным и не предоставляют их, ни пользователям, ни по запросу. В результате, рано или поздно окажется что единственный способ получить данные из некоторых российских компаний будет очень негуманным, лоббированием регулирования раскрытия ими информации через российских законодателей. Но этот способ борьбы с вампирами с помощью людоедов красивым никому не покажется.

Первоначально опубликовано в Телеграм канале Ивана Бегтина, директора АНО «Инфокультура», эксперта по открытым данным.