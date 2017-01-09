Бегтин: способ получить данные, как из Uber, из российских компаний будет очень негуманным


Компания Uber открыла проект Movement в котором по запросу готова предоставлять данные о более чем 2 миллиардах поездках машин на Uber по всему миру. Подробнее о том как устроен их проект в ролике на Youtube и, на русском языке, в заметке на «Роем!».

Резонный вопрос который может задать любой читатель этой новости в том зачем коммерческая компания будет предоставлять данные которые являются, в том числе, топливом на котором она строит свою бизнес модель. Ответ в том, что для создания репутации и «торга» с властями городов по всему миру. Власти пытающиеся ограничить Uber получают в обратную сторону данные которых они так желают. Журналисты получают возможность ссылаться на Uber в своих data-расследованиях.

И да, конечно, Uber не единственный краудсорсинговый проект придерживающийся подобной политики. В основном его, конечно, реализуют общественные проекты такие как Wikipedia, OpenStreetMap, Dmoz и десятки других созданные некоммерческими организациями и общественными движениями. Но, также, подобная практика есть и у коммерческих компаний. Некоторые из них дают собственные данные, например, Google раздающий данные из своего Transparency report или Citymapper призывающий власти публиковать больше открытых данных.

Бегтин: Как заработать на открытых данных → Roem.ru

Что можно сказать точно, так это то что крупные международные игроки куда больше вкладывают усилий в популяризацию работы, как со своими данными, так и в публикацию открытых данных властями, по сравнению с практически всем российским интернет-бизнесом. Не называя имен конкретных компаний, можно говорить о том что они лоббируют эксклюзивный доступ к госданным и не предоставляют их, ни пользователям, ни по запросу. В результате, рано или поздно окажется что единственный способ получить данные из некоторых российских компаний будет очень негуманным, лоббированием регулирования раскрытия ими информации через российских законодателей. Но этот способ борьбы с вампирами с помощью людоедов красивым никому не покажется.

Первоначально опубликовано в Телеграм канале Ивана Бегтина, директора АНО «Инфокультура», эксперта по открытым данным.

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