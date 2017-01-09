Вирусный мем, где Дональд Трамп называет республиканцев «самой тупой группой избирателей в стране» в 2016 году активно шарили американские левые. Интересно, что Трамп даже не ошибся, он просто этого никогда не говорил. Фейковая новость.

Одно из сообществ Reddit посвящено проблеме фейковых новостей. «Мы и Жо» предлагает русский перевод тамошнего великолепного FAQ, выполненный нашим постоянным автором — Ольгой Добровидовой.

P. S. Дисциплина «курирования правды» относительно молодая, по сути она появилась после поражения на выборах президента США Хиллари Клинтон, которой не помогли традиционные медиа. Так партнёр Facebook по выявлению «фальшивых новостей» Snopes освоил дисциплину не до конца, и пока делает партийно окрашенные ошибки.