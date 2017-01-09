ИД «Коммерсантъ» закрывает бумажные версии еженедельников «Деньги» и «Власть». Основной причиной закрытия стало падение доходов от рекламы, предположили в Life. Представитель «Коммерсантъ» подтвердил газете «Ведомости» закрытие бумажных версий изданий без объяснения причин. Могут ли существовать еженедельные сайты — покажет ближайшее будущее. Подобный темп обновления для чистого онлайна достаточно экзотичен.

В декабре 2014 года издательский дом «Коммерсант» продал журнал «Секрет фирмы» холдингу Rambler&Co. Печатную версию «Секрета» Rambler&Co закрыл и в марте 2015 перезапустил бывший ежемесячник, как сайт о бизнесе с ежедневными обновлениями, под руководством Николая Кононова.