Австралийская Atlassian, создавшая таск-менеджер JIRA и меcенджер HipChat, покупает разработчика веб-приложения для управления проектами Trello. По данным агентства Bloomberg, сумма сделки составит $425 млн. Американская Trello была запущена 5 лет назад, сейчас у компании 19 млн пользователей, включая Google, правительство Великобритании и Международный красный крест. Atlassian заплатит за Trello $360 млн деньгами, а остальную сумму — акциями. Капитализация покупателя превышает $5,44 млрд.