Уважаемые журналисты РБК! Официально заявляю, что алибаба-сервис не представляет никаких интересов алибаба в России и любые заявления их представителей нельзя ни в коей мере трактовать как имеющие отношения к позиции группы Алибаба. http://www.rbc.ru/technology_and_media/09/01/2017/58738d7f9a794714463dfb75 Ann Vovniakova измените пожалуйста заголовок и уберите абзац про представление интересов. Фактически мы говорим о б экспертном комментариии маркетингового контрагента нашего Б2Б бизнеса в России, вообще не имеющего отношения к досатвкам B2C. Но если бы эта компания называлась по-другому, это ведь было бы не так интересно, не правда ли?

Ранее 9 января РБК опубликовало очередную новость с упоминанием новогоднего таможенного коллапса. В ней управляющий партнер логистической компании Alibaba-Service Дмитрий Жуков подтвердил РБК задержку посылок с AliExpress (входит в группу Alibaba) из-за требований ФТС. РБК сочли Alibaba-Service — «официальным представительством Alibaba Group в России».

РБК называли материал «Alibaba раскритиковала требования российской таможни» и сослались в нём на Жукова:

В новогодние праздники в распоряжении ТАСС оказалось письмо AliExpress своим продавцам. Торговая платформа предупредила подключённые магазины, что она временно выключает системы доставки «Китайско-российская доставка — SPSR» и «AliExpress доставка без забот — прежде всего». Виновником китайцы назначили российскую таможню, таким образом обобщение РБК не является абсолютно беспочвенным. AliExpress объяснили продавцам-китайцам:

По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию.

9 января стало понятно, что для отключения SPSR магазину AliExpress хватило мизерного, в статистическом отношении, затруднения. Федеральная таможенная служба заявила, что она:

проводит плановые мероприятия по контролю за соблюдением правил ввоза товаров c использованием международных почтовых отправлений и экспресс-перевозок. Проверочные мероприятия основываются на принципах выборочности контроля. Они затрагивают незначительную часть общего объема товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) и перемещаемых экспресс-перевозчиками в адрес физических лиц. В 2017 году доля попавших под контроль таких товаров составила менее 1 процента от их общего количества.

По известным на вечер 9 января репликам участников рынка, затруднения возникли только у частных служб доставки, но не у вышеупомянутой почты. Государственная «Почта России» и её дочка EMS Russian Post несколько раз за январь сообщили различным СМИ, что у них никаких сложностей или изменений не было.