В настройках российского музыкального сервиса появился импорт плейлистов из Deezer. Яндекс.Музыка забирает названия треков через стандартное API иностранного сервиса. Затем ищет ту же музыку у себя и формирует плейлисты внутри Яндекс.Музыки. В рассмотренном ниже частном случае видно, что у сервисов разные библиотеки. В большом плейлисте «любимые треки» на Deezer было 924 трека. В базе Яндекс.Музыки нашлось 606 из них.

Музыкантов из подкрученного рекомендациями хит-парада Яндекс.Музыки 2016 я даже не знаю, но слушаю множество других. Очевидно, что Яндекс.Музыка покупает права на записи «не под мои вкусы», поэтому для меня чего-то в ней не хватает. Однако само итоговое соотношение «606 из 924» — хорошее. Точнее — привычное.

Если переносить лайки или треки в любых сочетаниях между западными Last.fm, Spotify, Deezer и другими сервисами, оно будет похожим. Базы музыкальных сервисов действительно разные. Национальный нюанс заключается лишь в том, что западные проекты легко отдают слушателям или другим сервисам пользовательские коллекции по API.

Один из множества западных сервисов для переноса коллекций. Направления переноса

Для России характерно обратное правило. Владельцы Zvooq осенью 2013 года провёли хакатон, где предоставили участникам предварительную версию своего API. По состоянию на начало 2017 года в справке сервиса написано: «— Есть ли у вас API? — Мы работаем над этим». ВКонтакте, у которого API есть, в 2015 году обрезал подключение к API Яндекс.Музыке. Перед этим пользователи (их число неизвестно) перенесли около полумиллиона плейлистов из ВК в Яндекс.Музыку и 100 [sic!] человек поставили поисковое ВК-приложение Яндекс.Музыки. В конце 2016 года обрезал API «пиратам» и независимым от сети приложениям. Большинство разработчиков договориться с сетью не смогут, сразу предупредил ВКонтакте. Музыкальный сервис «Яндекса» вообще никогда ещё не разрешал «унести» (или сделать резервную копию) пользовательскую коллекцию на конкурирующий сервис, хотя возможности импорта лайков или треков из других сервисов в Яндекс.Музыку, в себя, поисковик периодически расширяет.

P. S. Нельзя считать, что «Яндекс» просто не умеет делать «раздающие» API. Умеет. Например в рамках коммерческого партнёрства с «МТС Музыкой», базирующейся на музыкальной базе «Яндекса».