В новогодние каникулы «СПСР-Экспресс» и Boxberry просили у клиентов сканы или копии документов для предоставления российской таможне. Разрешений на работу с паспортными данными в Роскомнадзоре доставки не получали. Теперь ведомство намерено разобраться в ситуации:

«Мы запросы отправим в компании. На данный момент ситуация юридически не простая, есть пересечение нескольких ветвей законодательства. И это надо проанализировать. Пока ситуация до конца не ясна даже нашим специалистам», — сообщил агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Таможню Роскомнадзор пока запрашивать не будет. Ранее, в частности, в Boxberry объяснили, что их желание получить скан паспорта однозначно легально, а персональные данные клиентов не подверглись риску: