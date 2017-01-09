В новогодние каникулы «СПСР-Экспресс» и Boxberry просили у клиентов сканы или копии документов для предоставления российской таможне. Разрешений на работу с паспортными данными в Роскомнадзоре доставки не получали. Теперь ведомство намерено разобраться в ситуации:
«Мы запросы отправим в компании. На данный момент ситуация юридически не простая, есть пересечение нескольких ветвей законодательства. И это надо проанализировать. Пока ситуация до конца не ясна даже нашим специалистам», — сообщил агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Таможню Роскомнадзор пока запрашивать не будет. Ранее, в частности, в Boxberry объяснили, что их желание получить скан паспорта однозначно легально, а персональные данные клиентов не подверглись риску:
Добавить 2 комментария
«Пока ситуация до конца не ясна даже нашим специалистам»
Ржу всегда со «специалистов» Росговнадзора. «Скан паспорта» — это такие же персональные данные, как и все остальное, он не относится к специальным категориям ПД, к обработке которых предъявляются повышенные требования. Более того: стандартное согласие на обработку ПД должно содержать сведения о документе, удостоверяющем личность.
Павел, доставки совершили нарушение или нет?