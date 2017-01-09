Роскомнадзор выяснит на каком основании «СПСР-Экспресс», Boxberry просили копии паспортов


В новогодние каникулы «СПСР-Экспресс» и Boxberry просили у клиентов сканы или копии документов для предоставления российской таможне. Разрешений на работу с паспортными данными в Роскомнадзоре доставки не получали. Теперь ведомство намерено разобраться в ситуации:

«Мы запросы отправим в компании. На данный момент ситуация юридически не простая, есть пересечение нескольких ветвей законодательства. И это надо проанализировать. Пока ситуация до конца не ясна даже нашим специалистам», — сообщил агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Таможню Роскомнадзор пока запрашивать не будет. Ранее, в частности, в Boxberry объяснили, что их желание получить скан паспорта однозначно легально, а персональные данные клиентов не подверглись риску:

Boxberry объяснили почему они могут работать требовать паспорта персональные данные

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    pvp

    «Пока ситуация до конца не ясна даже нашим специалистам»

    Ржу всегда со «специалистов» Росговнадзора. «Скан паспорта» — это такие же персональные данные, как и все остальное, он не относится к специальным категориям ПД, к обработке которых предъявляются повышенные требования. Более того: стандартное согласие на обработку ПД должно содержать сведения о документе, удостоверяющем личность.

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