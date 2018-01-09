Компания Mediascope опросила жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек об их пристрастиях в отношении социальных сетей. Авторы исследования пришли к неожиданному выводу, что самая обеспеченная аудитория использует «ВКонтакте», хотя традиционно принято считать, что самая обеспеченная часть интернет-пользователей предпочитает иностранные ресурсы, в первую очередь Facebook и Instagram. Правда при этом среди пользователей «ВКонтакте» оказалось и самое больше количество экстремально бедных людей, которые признались, что им хватает денег только на еду.

По данным исследования Mediascope, 180 тыс. пользователей «ВКонтакте» вошли в категорию «полный достаток», к ней также относятся 110 тыс. пользователей «Одноклассников», 110 тыс.— Instagram и 100 тыс.— Facebook. В категорию «могут покупать дорогие вещи» включены 15,92 млн пользователей «ВКонтакте», в Instagram таких пользователей 9,89 млн, в «Одноклассниках» — 9,84 млн, в Facebook — 9,82 млн, в Twitter — 3,96 млн.

К категории «хватает на еду и одежду» себя отнесли 14,67 млн пользователей «ВКонтакте», 9,51 млн — «Одноклассников», 8,19 млн — Facebook, 8,64 млн — Instagram и 3,24 млн — Twitter. «ВКонтакте» также лидирует по числу пользователей, признавших ограниченность в средствах: «только на еду» хватает 1,71 млн ее пользователей, 1,23 млн таких пользователей у «Одноклассников», 990 тыс.— у Facebook, 960 тыс.— у Instagram, 270 тыс.— у Twitter.