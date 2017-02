Акции небольшого стартапа Snap Interactive (не путать со Snap, материнской компанией Snapchat) выросли больше чем в два раза за 4 дня после того, как Snap подал на IPO (не путать со Snap Interactive). На ситуацию обратило издание Bloomberg: вероятно, инвесторы Snap Interactive, которое работает в сфере дейтингов, просто перепутали две компании.

Tweeter Home Entertainment Group Inc., ритейлер на грани банкротства, вырос на 685% в 2013 после того, как Twitter Inc. подал на IPO. Oculus VisionTech Inc. вырос на 155% после того, как Facebook Inc. анонсировал планы купить Oculus VR Inc. А на день, после выборов, китайские акции компании, которая произносится похоже на Trump Wins Big («Трамп выигрывает по-крупному»), показали наибольший рост за пять месяцев. В то же время акции компании, которая произносится как Aunt Hillary («тётя Хиллари»), упали.