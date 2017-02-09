По новому уставу «ВКонтакте», который подан на регистрацию в ФНС, у соцсети появится должность управляющего директора. Им станет Андрей Рогозов, сообщили «Известия» знакомые с документом. В круг обязанностей Рогозова попала разработка стратегии, определение приоритетных направлений для финансирования, решение финансово-хозяйственных вопросов, представление интересов социальной сети на любом уровне в переговорах о хозяйственно-финансовой деятельности. Функции генерального директора ВК забирает себе сам владелец соцсети — холдинг Mail.ru Group (MRG). В декабре 2016 года холдинг заявил, что в его планы попал запуск услуг мобильной связи для пользователей «ВКонтакте». В этот момент (как и сейчас) MRG владела сетью, но прямым её гендиректором себя не называла. Из декабрьского заявления MRG следует, оператор «МегаФон» получит возможность использовать бренд «ВКонтакте» для создания нового мобильного предложения — VK Mobile. Сейчас «МегаФон» на привлечённые в «Сбербанке» средства выкупает контроль над Mail.ru Group.

Борис Добродеев, ставший гендиректором ВК после ухода Павла Дурова, в октябре 2016 года назначен гендиректором всего Mail.Ru Group и не собирается совмещать должности в ВК и MRG.

Андрей Рогозов пришел в соцсеть в 2007 году и стоял у её истоков, в 2014 году Рогозов был операционным директором «ВКонтакте», а ранее руководил разработкой продукта. По мнению аналитика ИК «Финам» Леонида Делицына, назначение управляющим директором бывшего техдиректора соцсети означает то, что, по мнению собственников, бизнес ВК движется в правильном направлении и «спаситель» не нужен. Также он добавил, что назначение Рогозова необходимо для бесперебойной работы соцсети — однако основные решения примет холдинг Mail.ru Group.