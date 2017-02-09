Предполагаемый участник хакерской группировки «Шалтай Болтай» Александр Филинов («Шляпник») работал в «Мобильных телесистемах» (МТС) техническим сотрудником, сообщил RNS со ссылкой на адвоката предполагаемого участника. «Технический сотрудник МТС. У него нет образования по которому ему вынесено обвинение», сказал адвокат.

«Информационные технологии меня вообще не интересуют! Моя специальность — радиоэлектроника», — объяснил суду Филинов. Ранее правоохранительными органами РФ был задержан Владимир Аникеев, который считается руководителем хакерской группы «Шалтай-Болтай». СУ ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Сайт и твиттер «Шалтай-Болтай» (другое название группы — «Анонимный интернационал») перестали обновляться в конце ноября — начале декабря 2016 года. Предположительно в это время часть участников проекта были задержаны или арестованы. «Шалтай-Болтай» получил известность, как проект где публиковалась «вскрытая» переписка, приписываемая известным российским политикам или предпринимателям. «Аникеев оговаривает всех своих знакомых. Всех лиц, которые общались. Всех задерживают или задерживали», — утверждает сейчас адвокат Филинова. В ноябре 2016 года были арестованы Филинов и ещё один возможный участник группы Константин Тепляков, их арест продлён до апреля 2017 года.

В 2016 году , как следовало из документов МТС-овской розницы, при участии сотрудников сотового оператора , были взломаны абоненты МТС Козловский и Албуров — к делу « Шалтай-Болтай» их взлом не относился.

В МТС отказались рассказать RNS какую должность занимал Александр Филинов и когда был уволен. Специалист был сокращён из МТС до предъявления ему обвинений. «Все обвинение строится на показаниях Аникеева и то, что с его слов мне вменяется, я в принципе не способен был сделать, так как не являюсь ни программистом, ни специалистом с сфере компьютеров. Информационные технологии меня вообще мало интересуют! Моя специальность по образованию и сфере интересов — радиоэлектроника, звукотехника, музыка. Моя квалификация в принципе не позволяет мне этого сделать», — объяснил Филонов суду. После предъявления обвинений Филинов «Шляпник» отказался от дачи показаний.