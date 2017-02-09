Предполагаемый участник хакерской группировки «Шалтай Болтай» Александр Филинов («Шляпник») работал в «Мобильных телесистемах» (МТС) техническим сотрудником, сообщил RNS со ссылкой на адвоката предполагаемого участника. «Технический сотрудник МТС. У него нет образования по которому ему вынесено обвинение», сказал адвокат.
«Информационные технологии меня вообще не интересуют! Моя специальность — радиоэлектроника», — объяснил суду Филинов. Ранее правоохранительными органами РФ был задержан Владимир Аникеев, который считается руководителем хакерской группы «Шалтай-Болтай». СУ ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Сайт и твиттер «Шалтай-Болтай» (другое название группы — «Анонимный интернационал») перестали обновляться в конце ноября — начале декабря 2016 года. Предположительно в это время часть участников проекта были задержаны или арестованы. «Шалтай-Болтай» получил известность, как проект где публиковалась «вскрытая» переписка, приписываемая известным российским политикам или предпринимателям. «Аникеев оговаривает всех своих знакомых. Всех лиц, которые общались. Всех задерживают или задерживали», — утверждает сейчас адвокат Филинова. В ноябре 2016 года были арестованы Филинов и ещё один возможный участник группы Константин Тепляков, их арест продлён до апреля 2017 года.
В 2016 году, как следовало из документов МТС-овской розницы, при участии сотрудников сотового оператора, были взломаны абоненты МТС Козловский и Албуров — к делу «Шалтай-Болтай» их взлом не относился.
В МТС отказались рассказать RNS какую должность занимал Александр Филинов и когда был уволен. Специалист был сокращён из МТС до предъявления ему обвинений. «Все обвинение строится на показаниях Аникеева и то, что с его слов мне вменяется, я в принципе не способен был сделать, так как не являюсь ни программистом, ни специалистом с сфере компьютеров. Информационные технологии меня вообще мало интересуют! Моя специальность по образованию и сфере интересов — радиоэлектроника, звукотехника, музыка. Моя квалификация в принципе не позволяет мне этого сделать», — объяснил Филонов суду. После предъявления обвинений Филинов «Шляпник» отказался от дачи показаний.
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То, что Шляпник работал в одном из операторов большой тройки — известно давно, об этом Ъ писал еще первого февраля (http://kommersant.ru/doc/3207491).
Интересно другое. Алиса (Ирина Шевченко) в розыске и на Украине, Шалтай (Александр Глазастиков) в розыске и бегает по Прибалтике, просит политубежища, раздает сопутствующие интервью СМИ и селебретис (http://www.fontanka.ru/2017/02/08/149). Льюис-Аникеев, Филинов-Шляпник и Тепляков-Мартовский Заяц в руках органов.
А что с Болтаем, тем самым «крупным питерским пиарщиком» и «после знакомства с Болтаем деятельность Аникеева вышла на новый уровень» (http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/01/30/1587444.html)?
Тишина…
вот ну невозможно понять, зачем нам знать, что Пупкин залез в комп Хрюпкину и чтото там прочитал зачемто, после чего был отловлен Дрюпкиным.
Не иначе, как это попытка отвлечь широкие массы хипстеров от проблем с смузи и коворкингами. И попытка успешная, как видно — один уже попался на это. Обсуждает и обсуждает.
Объясните вы нам тупоголовым, вам то какое дело и забота до всего этого?
Что там интересного (вы пишете «интересно другое»). Что другое?
То что Филонов работал в МТС — установлено по суду, а был ли он действительно подсадным в операторе от хозяев — пока не доказано. В любом случае, мне кажется будет справедливо, чтобы служебные телефоны российских чиновников обслуживал именно МТС. По госконтракту. Всех чиновников. Если МТС не ломали — тогда у них, похоже, гарантировано устойчивая система безопасности. Даже подсадной человек внутри компании не может пробить защиту. Если их ломали, сломали, и система безопасности в МТС ерундовая — если МТС будет обслуживать телефоны чиновников — Россия и дальше сможет получать переписку слуг народа.
Срыв покровов!
08 сентября 2016, ВЕДОМОСТИ — Все операторы, кроме МТС, предлагают разработать мессенджеры для госслужащих
— да, им это не нужно.