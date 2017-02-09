Московский департамент информационных технологий (ДИТ) сообщил, что с августа 2016 года по январь 2017 операторы в Москве повысили цены на свои услуги, передали «Ведомости». Пять пакетных тарифных предложений подорожали на 6−22%, но ни один не подешевел. Следует заметить, что поменялись наборы услуг в пакетах. Включённый интернет-трафик изменился в шести тарифах: в трех он уменьшился на 33−50%, в других — на столько же увеличился. Также по информации ДИТ, число включенных минут в трех тарифах сократилось на 9−16%, а у пяти увеличилось от 10 до 50%. Аналитик ДИТа Евгений Альминов объяснил уменьшение трафика в пакетных предложениях подготовкой операторов к повышению себестоимости хранения трафика из-за принятия закона Яровой и подчеркнул, что уменьшение мобильного трафика в пакетных предложениях ДИТ наблюдает впервые за два года мониторинга тарифов. Раньше он только рос. ДИТ исследует тарифы «большой четвёрки», но не уточняет какие именно.