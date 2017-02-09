Беспилотным автомобилем воспользовалось бы более 56% опрошенных в России и 68% в США, следует из опроса, проведённого разработчиком беспилотных технологий Cognitive Technologies. В опросе приняли участие граждане России (33 тысячи человек из 36 регионов) и США (7 тысяч человек).

При этом в Америке выявили свое желание больше женщины (43% - от общего числа респондентов). В России, наоборот, в использовании авторобота мужчины заинтересованы больше женщин (42,6% против 14,9%). Число неуверенных в желании воспользоваться таким автомобилем россиян (39%) оказалось больше показателя американцев (26%). Категорически отказались бы проехать на беспилотнике 6% в США, в России этот показатель зафиксирован на уровне статистической погрешности — 1%.

59% россиян готовы заплатить за возможности автономного движения не более 15% от стоимости автомобиля. В США эту опцию выбрали только 42% респондента. 32% опрошенных в России готовы дополнительно платить в размере до 30% стоимости автомобиля, в США – 45%. Лишь 8% россиян и 11% американцев могли бы доплатить до 50% от всей стоимости авто.

По результатам исследования, безопасность для россиян оказалась вторичной причиной использования автопилота. Опрошенные из России основным преимуществом в использовании беспилотника назвали возможность заниматься в автомобиле другим делом (55%). В США ситуация обратная: почти половину (49%) опрошенных американцев больше всего привлекла возможность более безопасного движения.

Также выяснилось, что опасность хакерского взлома не волнует ни россиян, ни американцев. В России больше всего боятся технического сбоя системы беспилотника — эту опцию выбрали 51%, в США — 44%. Опасность взлома интеллекта беспилотника обеспокоила только 16% в России и 19% в США.

Больше 28% опрошенных из России начали бы использовать интеллектуальную систему предупреждений об опасных ситуациях на дороге. 13% больше привлекает такая функция, как автоматическая парковка, а 17% - автономное движение по автомагистрали. Самой востребованной опцией для россиян стала полная автоматизация движения в пробках (37%), как и для американцев (35%). 24% респондентов в Америке выразили желание использовать интеллектуального помощника водителя, за возможность парковаться автоматически проголосовали 11%.