«Не позднее апреля Фонд развития промышленности запустит новую программу, по которой на проекты разработки технологий «интернета вещей» будут предоставляться льготные займы под 1% годовых» — заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе съезда РСПП, передал RNS.
У человека останется единственная гарантированная работа — придумывать новую работу для роботов
Осенью 2017 года аналитики IDC предположили, что в 2017-2021 гг. объём рынка интернета вещей будет ежегодно прирастать на 22% (за 5 лет почти в 3 раза). Процесс будет подталкивать интерес со стороны госструктур и формирование экосистемы.
В сентябре 2017 Правительство утвердило расширенную программу Минкомсвязи в которой появился пункт о строительстве федеральной сети LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). Она удобна для передачи данных на большие расстояния с низкой скоростью и предназначена для сбора телеметрической информации с умных устройств. По плану сети LPWAN появятся в первых 5 городах с численностью населения более 1 млн человек к III кв. 2019 г., до конца 2022 г. во всех городах с территорией более 100 кв. км, к 2024 — в малых городах, посёлках и вдоль автомобильных и железных дорог.
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Сдается мне что круг претендентов будет сплошь из своих, как обычно в прочем, но если нет, то это будет очень круто.
У меня как раз зреет проект из интернета вещей, я обязательно попробую такой кредит получить, а именно GSM/GPS сигнализация, аналогов которой пока нет (надеюсь это интернет вещей, автомобиль то вещь, как и сигнализация с доступом в интернет), брать деньги на нее в банке не рискнул, с такими процентами и сроком как они предлагают только купи-продай и может существовать, а с 1% уже совсем другой разговор.
В производстве вопрос стоимости денег очень важен, потому как в торговле ты почти сразу получаешь оборот после реализации закупленной партии и с него отдаешь кредит (как тело кредита, так и проценты), а в производстве ты сначала много вкладываешься и оборот получаешь позже и не очень большой, так как большая часть либо в оборудовании, либо в самой разработке.
Если проценты еще как то можно отдавать с прибыли, то тело кредита уже никак если кредит на 2−3 года выдан (такой срок только для торговли и подходит), поэтому важно еще на какой срок будет кредит, для производства нужны кредиты от 5 лет и более.
Также остается вопрос борьбы с контрабандой, если ситуация будет такой как сейчас, то даже кредиты под 1% на 10 лет ничего не дадут, так как смысла в России что то производить не будет, а сейчас уже даже не выгодно и продавать через российскую компанию импортный товар, проще продать потребителю РФ через условный алиэкспресс не заплатив ни копейки налогов.
Есть большие сомнения, что это не пиар акция, и что подобное реализуют!
Главное что бы не мешали, помогать не обязательно.
>Главное что бы не мешали, помогать не обязательно.
Вы такое и докторам говорите?
Американские корпорации такие глупости как вы не говорят, пользуются помощью как своего правительства так и печатного станка по полной, в таком тандеме уже пол мира в асфальт закатали.
Автомобиль — вещь. Но становится вещью интернета вещей, например, по сценарию Фольцвагена, а не вовсе после простого подключения к GPS (он кстати не суверенный, поэтому стрёмный, веры Китаю и США особой нет, 7 раз в год в Москве, например GPS отключают и «будь рад, благодари Вашингтон-Пекин», что только в Москве, а не, например, в Туве, в середине пустыни):
Volkswagen встроит в автомобили 2019 межмашинное Wi-Fi взаимодействие — «заглядывать за углы» → Roem.ru
Пример разработки процессора в том числе для интернет вещей с нуля https://www.youtube.com/channel/UC5gLmcFuvdGbajs4VL-WU3g
На последней конференции выступает
начальник одной из компаний стартапа который 3 года молча разрабатывал различные варианты этого процессора и вполне контретный дядечька из этой же компании отвчечающий за разработку векторных функций
. Компания
?t=923 собираются производить чипы 7 нм дизайну. Судя по кол-ву народа (увеличивается с каждой конференцией) у них всё идёт отлично без кредитов. Институт беркалей накатал под это дело открытый язычок https://github.com/freechipsproject/chisel3/wiki/Datatypes-in-Chisel для разработки этой микросхемы и пару её студентов сделали за 4 месяца процессор с RISKV ядром на этом языке
Так может быть мы вместо разбрасывания денег с вертолёта мы построим на своей территори хотя бы один завод по производству микросхем по 7 нм техпроцессу? — надо то всего 1 — 2 млрда долларов пусть даже 5 млрдов всё равно окупиться … и загрузим этот заводик. Ведь разработчикам надо наверное давать зарплату в 10 — 12 тысяч долларов и ипотеку под 2−3 процента чтобы они хотя бы сфокусировались на этом в России, что является мягко говоря утопией или бредом, как и эта инициатива этой говорящей головы. Тут, наверное, делать надо свою калифорнию с нулевыми налогами, возможность кросбордерно процессинга кредитных карт (криптовалют) хорошими каналами на запад и глобальной CDN сетью (клоуд хостингом) и другими опциями необходимыми для работы бизнеса на глобальном рынке, зарплатами программистов по 10 — 12 тысяч долларов и ипотекой под 3−4 процента, около нулевой ценой за электричество и заводом на 7 нм под боком и несколькими заводами по производству других электронных компонентов в тёплом климате к сожалению любой из этих пунтов малореален в современной России.
То что «завтра» невозможно сделать, что-то самое сложное, не обозначает, что не нужно делать, что-то другое, что-то попроще, просто потому, что сложное — «завтра невозможно». К слову — дядя, который разводит руками на записях выше — тоже не строитель микропроцессорного завода, а разработчик чипа.
зачем нужен завод? еще налепить микроконтроллеров? Да их и так полно, вся линейка. Достаточно на три интернета вещей. От «простеньких» тинек8 до PIC
и т. д. и т. п.
Еще большая миниатюризация? Но требуется ли она? Такли прям «вещи» нуждаются в «интернетизации»? Навыдумывать то можно всякого, а жизнь, как обычно, рассатвляет все на свои места.
Датчиков и сенсоров тоже полным полно, создать можно практически что угодно.
Завод, кончено, хорошо — чтобы иметь кадры и знать и уметь как делать. Но мало ли что бы хорошо было бы иметь.
И дом и козу и желание и возможности. Но жизнь показывает, что основная масса ни домов ни коз не имеет, а единицы имеют по три козы. Хорошо хоть так.
Да и кроме того, пожалуй любой гаджет из оперы интернетавещей может при желании быть практически мгновенно повторен еще десятком других компаний. Был бы рынок сбыта.
Поддерживать направление, конечно, надо. Во первых, видимость создать какуюто. Вовторых можно будет отфинансировать когонить на более выгодных условиях.
Но в общем и целом — всякие там эти технологии и прочее — не тема для России 21 века. У нас тема это ископаемые.
А как же Грудинин?
Если вы хотите производить интернет вещей вам нужен минимальный техпроцесс для низкого энегопотребления и новейший процессор без лицензионных отчислений, без этого не будет ничего, вещей не будет, на которых этот самый интернет должен работать. Но как «интернет вещей» без вещей? Нам нужен этот завод, чтобы делать дешёвые свои чипы. У американцев, немцев, китайцев, японцев, корейцев эти заводы есть, даже в малазии есть заводы, но не у нас, опять путь дураков? Дядя прямо деклариует мы сделаем универсальный процессор по передовому техпроцессу, одинаковый с лица, что для серверов и облаков, что для микроустройств, это и есть та самая прорывная технология, бурно растущая
и т. д. и т. п. Кредитом будет являться возможность произвести устройство супер дёшево на нашем заводе, тогда да, может быть найдуться интузиасты, которые будут готовы, заказать партию пилотник от 1 до 100 устройст, довести до ума и т. д. и т. п. если это будет низки или сверхнизкий старт, веб среда разработки, быстрые заказы опытных партий и вот после опытных партий, когда выстреливает, нужен не кредит, а инвестиции посевные, так почему опять, всё через жопу? Ведь всё же наоборот.
>>опять путь дураков?
Нет, у нас вроде бы «путь лодочников».
>>опять, всё через жопу?
А что, такого «никогда не было, и вот опять?»
>>Так может быть мы вместо разбрасывания денег с вертолёта мы построим на своей территори хотя бы один завод по производству микросхем по 7 нм техпроцессу? — надо то всего 1 — 2 млрда долларов пусть даже 5 млрдов
Хорошо бы. Но кто этим будет заниматься? Каковы должны быть его личные качества, фин возможности и мотивы? Тут помимо денег нужно такое средоточие личных качеств, которого у нас сейчас вообще мало, а если и есть, то возможно не там, где деньги. Плюс рынок (?). На внутреннем нужно нравиться «кому надо», на внешнем мы вообще изгои. Как-то сложно).
>>То что «завтра» невозможно сделать, что-то самое сложное, не обозначает, что не нужно делать, что-то другое, что-то попроще,
Ну да — хоть в песочнице поиграться. Хоть какие-то навыки. Но правильнее замахиваться на серьезный уровень, если уж замахиваться.
Иван, «нужно», «не нужно»… КОМУ?
«Там» — никому ничего не нужно. Даже если ярда зелени не нужно вкладывать, а достаточно на пару порядков меньше. Даже если есть возможность не просто повторить, а даже и опередить на голову конкурентов и стать мировым лидером в каком-то направлении — никому ничего не нужно. Эти люди, «решальщики» непосредственные, либо не способны ни на что, либо им УЖЕ ничего не нужно. Болото. Мы сейчас — болотная, вязкая, невнятная и почти невменяемая «цивилизация».
А нужен ли нам завод для изготовления пилотных партий в 100 устройств? По крайней мере, не уверен, что он нужен прямо таки на старте.
Вначале нужна мотивация разработчиков (как компаний, так и программистов всяких) релоцироваться в нашу отечественную калифорнию, плюс возможность экспорта продукта без лишних налогов и волокиты.
А производство поперву можно и на аутсорс отдавать в тёплные азиатские страны. США так и делает: разработка и отдел продаж в США, а производстко — Китай и компания.
Зачем нужен завод для чипов если нет заводов для самих вещей?
Вы предлагаете вещи заказывать в условном Китае, а потом свои чипы туда встраивать?
По моему это глупо с экономической точки зрения, проще здесь разработку делать и заказывать в том же Китае или в Индии или еще в какой азии.
Или вы призываете строить здесь и заводы вещей?
Как продавать заведомо дорогой продукт наших заводов?
Железный занавес?
Но ведь это мы уже проходили, с железным занавесом мы опять проиграем тем кто (запад) на полную катушку использует труд рабов, т.е. китайцев и индусов, нам в стране достаточно добиться максимально равных условий работы с иностранцами, а не закрывать рынок на глухо, потому что у нас нет 1.5 млрд рабов, не верьте пропаганде КПК о высоком уровне жизни их граждан и дешевизне товаров из-за высокой производительности, половина жителей КНР живет примерно вот так:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be
Вот ты опять сам себе противоречишь, потому что раньше всегда топил за то, чтобы ограничить здесь зарубежные интернет-компании в пользу наших посконных яндексов, замедлить им скорость, забанить
и т. д.
>потому что раньше всегда топил за то, чтобы ограничить здесь зарубежные интернет-компании в пользу наших посконных яндексов, замедлить им скорость, забанить
и т. д.
Аноним, перестань читать по диагонали, я же даже в предыдущем посте написал:
>нам в стране достаточно добиться максимально равных условий работы с иностранцами
Равные условия это как минимум чтоб иностранцы соблюдали наше законодательство, сейчас они годами его нарушают, как например закон о персональных данных, Жаров свидетель.
Для такого и надо из замедлять чтоб они свои дата центры у нас строили и таким образом уже по любому соблюдали наши законы.
Хотя тот же гугл, ютуб и фейсбук нужно именно блокировать и не давать им работать в РФ никак, в том числе и не пускать их дата центры, в отличие от других американских компаний которым вполне можно работать в РФ, потому как эти компании орудие пропаганды страны официально считающей нас главной своей угрозой.
Точняк, «замедлять» == «создавать равные условия», то-то я и думаю, почему у нас некоторые люди «замедленные», я бы даже не побоялся сказать: заторможенные капитально… так вон оно чо, значит потому и требуют равных условий именно в этом плане…
Это не совсем так на рынке сейчас наметился большой спрос на оперативную память нужна всем от любитей глубоких обученненных нейронных сетей, до копателей крипты, поэтому на 70 — 80 процентов завод можно загрузить только производством чипов памяти. Компания HYNIX например вовремя подсуетилась и ввела в строй несколько заводов. Цена на оперативку выросла в 2 раза за последнее время. Покупать их будут даже китайцы по достойной цене разумеется. Нам так же необходимы огромное кол-во чипов фпга для военных применений, микроконтроллеры арм или мипс для различной бытовой и промышленной автоматики, оставшиеся 10 процентов можно зарезервировать под льготное производство различных рукоблудов. Если выход годных микросхем будет хороший не удивлюсь, если какой нибудь АМД захочет клепать новейшие чипы у нас. Но главное FPGA медленней примерно в 1.5 2 раза решений в камне, поэтому нам самим в скором времени понадбятся многоядерные решения — много это тысячи ядер не 4 — 8, тут открытая архитектура подобная RISKV как раз то что нужно для быстрого старта, уже сейчас выходят серверные ARM с 48 ядрами для облаков, но это только первая ласточка в малоразмерных тех процессах, да и сам чип ARM не заточен под многоядерность, он достаточно большой, со множеством не нужных унаследованных функций. Но не буду погружаться, это всё ясно, любому кто более менее мониторит отрасль и понимает, куда движется этот корабль. По поводу людей, проще всего пригласить в безналоговую гавань к примеру HYNIX и дать им дешёвую электроэнергию, словом точно такая же тема, как с производством авто, НДС ноль, дешёвая электроэнергия площадка к примеру в Иркутске Братске, другие налоговые льготы на 10 лет, под условие резервировать мощности для наших рукоблудов, военных и прочих, местными кадрами такое производство строить не стоит. Да я не топлю конкретно за HYNIX, это может быть и суньсам и другие, главное чтобы техпроцесс был самый передовой на момент открытия.
Мы перед войной у немцев покупапли подводные лодки на которых потом с ними воевали, блокировать гугл? — отрежь себе руку или член, чтобы борьба с американцами была не такой лёгкой.
>Точняк, «замедлять» == «создавать равные условия»
Нет, замедлять чтоб стимулировать строить в РФ свои датацентры, чтоб не потярять бизнес совсем.
А вот дата центры в РФ это как раз и есть равные условия, с дата центрами в РФ им никак не получится нарушать законы РФ.
В качестве альтернативы замедления можно их совсем блокировать, но у нас же демократия, а не китайская диктатура КПК, мягкая нужна сила, замедление, т.е. ликвидация сетевого нейтралитета, самое то.
>>на рынке сейчас наметился большой спрос
Ну, если всё так, то почему бы и нет? Но кто-то должен принять такое решение.
>>главное чтобы техпроцесс был самый передовой на момент открытия.
Это ж импортная технология должна быть? «Наши» любят импортное. Но дадут ли такую технологию нашим? Любят теперь наших за нос водить с этими высокими технологиями. И потом, тут же нужно сразу впрягаться в разработку новых следующих технологий (это ещё ярды и тоже мозги). А с этим уже ваще трудно. Иначе всё устареет быстро и опять на поклон идти за «новейшими технологиями».
>Мы перед войной у немцев покупапли подводные лодки на которых потом с ними воевали, блокировать гугл? — отрежь себе руку или член
Ммамоний (строгинофф) ты я смотрю себе мозг давно уже вырезал, гугл это не подводная лодка, сервер это подводная лодка, а гугл это часть машины пропаганды гебельса, Сталин ей работать у нас не давал.
Смотрю видео не вставилось, насчет пропаганды КПК о их высоком уровне жизни, так как на этом видео живет половина Китая:
Потому мы не можем себе позволить именно полностью закрывать рынок от импортных товаров, американцы используя рабский китайский труд, опять нас победят.
Денис, вы покоряете все новые и новые вершины.
Спасибо Глеб за видео, хорошая, душевная песня, я бы только ради нее научился на балалайке играть, но не имею музыкальных талантов, хоть и пробовал на гитаре и на фортепиано играть научиться, зато на барабане могу, мне тут даже по случаю подарили один образец от самого Страдивари!
А сказать то чего хотели?
Американцы победили СССР на экономическом фронте именно благодаря рабскому труду китайцев, просто потому что все потребительское барахло они делали руками полуголодных китайцев, заваливая им параллельно пол планеты со своей маржой много большей чем у производителей — китайцев, это дало им возможность тратить много большие деньги на оборонку чем тратил СССР (который вынужден был все делать сам, включая потребительское барахло) и таким образом измотать себя в гонке вооружений.
Потому я и считаю Никсона одним из самых результативных политиков сша, он сумел с помощью подарка от идиота хрущева (развенчание культа личности) перетащить китайцев на свою сторону, а именно соблазнил капитализмом Ден Сяопина, тот довольно спешно начал сворачивать на рельсы капитализма, народ конечно встал на дыбы и вышел на Тяньаньмэнь, американцы же и прикрыли Дена на дипломатическом фронте, дав ему спокойно намотать на траки особо не понятливых.
Если про сигнализацию для авто, то есть вот такой вариант c рабочим MVP:
https://geektimes.ru/post/293589/
И видеонаблюдение для авто:
>Если про сигнализацию для авто, то есть вот такой вариант c рабочим MVP
Системы с внешним телефоном я производил еще в далеком 2003 году (siemens c35):
https://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=146
Внешний телефон это просто поиграться, как серьезная охрана это не пойдет, телефон может самопроизвольно выключиться (моя система не только сама заряжала телефон, но и могла его включить инженерными кодами на зарядке), в мороз может вообще не работать из-за промерзшего аккумулятора (установщики делали на резисторах подогрев), там масса причин почему это ерунда, нужно ставить вот такие системы:
https://avtogsm.ru/gsm-signalizacii-c178.html
Идея моей системы в том как с таким же функционалом сделать за 4−5 т.р. систему, и это не просто голая идея, а есть понимание как конкретно это можно сделать, пришла она когда делал ПО для регистратора на андройде:
https://avtogsm.ru/avtogsm-recorder-r01-p12090.html
В производстве не сложно сделать что то уникальное и выдающееся не взирая на ценник, сложно сделать просто нормальное, надежное и ГЛАВНОЕ недорогое, это чертовски сложно, к примеру суперкар даже комик Фоменко сделает на коленке в перерывах между съемками, а вот сделать нормальный авто за приемлемые деньги очень сложно, обосравшийся Прохоров с Ё-мобилем свидетель, наш автопром на мой взгляд только сейчас смог выдать приличный авто за разумные деньги — веста, до нее одни какие то поделки средней паршивости по завышенной цене, один попил бюджетных средств.
>>до нее одни какие то поделки средней паршивости по завышенной цене, один попил бюджетных средств.
Одна НИВА чего стоит. Паршивка. Ей же лет уже как дедушке Ленину почти, а её в автомавзолей никак уложить не могут. Что интересно, даже ещё и на экспорт уходит старушка. Всё ездит, сцуко, и ездит. Даже в условиях кап. конкуренции. Даже при том, что пороки её как были так и почти все остались при ней. И всё равно никак не умирает. Вот какая паршивая.
>Одна НИВА чего стоит. Паршивка.
Себе чуть было новую не взял 15 лет назад, не взял потому что привод передний не отключается, из-за этого раздатка как расходник, и не было кондера тогда еще, взял за цену новой нивы маленький б.у. паджерик без пробега по РФ.
ходовая у нивы очень слабая, так как считай легковая, совсем не для внедорожья.
Думаю секрет успеха нивы в цене, с настоящим полным приводом (раздатка, а не виско-муфта, ты уже забуксовал, а полный привод только подключился) нет ничего и близко по цене, что то похожее начинается в три раза дороже suzuki jimny.
Потому ее и не обновляют, любое серьезное обновление заставит резко поднять цену, так как тираж не большой и сильно много затрат на разработку лягут в одну штуку.
И конкурентов потому особо и нет, очень маленький это рынок микровнедорожников.
Чем то на НИВУ похож гелик, он тоже много лет особо не меняется, машина столь специфична и для такого узкого рынка, что тоже нет особо конкурентов и даже желающих туда влезть, один наоборот даже вышел недавно land rover defender, остался только jeep wrangler, который по сути тот же гелик только в два раза дешевле и примерно во столько же раз хуже качеством.
По теме уже ничего включил программу http://lurkmore.so/images/e/ee/Srachmaster.jpg? — Ты не возбуждайся так сталинопоклоник, мамоний или ещё кто в твоей воспалённой голове тебя не утешит, во все времена поклонение палачам и идиотам было распостранено, что уж про сталина говорить, реки крови пролил миллионами просто так людей валил, как не побить башкой пол перед столь выдающимся душегубом, это нормально ты ничем не болен, так же нормальна и вера в доброго «умного» царя, даже сейчас многие дурачки думают, что если за 18 лет данная комманда бояр с царьком ничего не смогла, то неприменно сможет за следующие 6, главное чтобы не замироточил по дороге, а то придётся выдумывать другого идола впопыхах :) Или даже не команда один сможет, сильный царь — сильная Россия, как сталин войну выйграл, ну обосрался в начале немного, но потом то воспрял духом, упырь положил половину мужского населения, но выйграл. Ты главное верь, что отключение гугла фэйсбука поможет, клиническим идиотам как ты, выздороветь, начни с себя перестань пользоваться американским андроидом или айфоном (что те ближе). «Америка, нас побеждала, с помощью китая», но победила сразу всех включая соседнюю мексику и прочих баранов, а вот малазию нет и корею и австралию нет, открой гугл мэп и посмотри, как меняется мир при пересечении забора сша с мексикой, в твою голову никак не укладывается мысль, что они в отличие от мексикосов (правительства России) на благо своих граждан работают и им срать на тебя? а у нас всё наоброт, власти срать на своих граждан, зато америке мы покажем злой маленький писюнец из окна прорубленного в европу.
>>Потому ее и не обновляют, любое серьезное обновление заставит резко поднять цену, так как тираж не большой и сильно много затрат на разработку лягут в одну штуку.
Нет не поэтому. Её можно очень малобюджетно улучшить радикально. Просто её реально давно хотят снять производства. Доктор уже давно сказал — в морг. Поэтому. Ну, и ещё «потому что потому».
>Её можно очень малобюджетно улучшить радикально.
Вы хоть раз производством занимались?
А я занимался, то что вам кажется малобюджетным по меркам местного гаража, совсем не бюджетным окажется на производстве, а может даже еще и в сертификации.
А главное это никак не увеличит продаж, так как те кто покупают ее новую по любому и сами все улучшайзинги введут и даже лучше чем это бы конвейер сделал.
Такая же ситуация с jeep wrangler, в котором почти в половине авто меняют ходовую чтоб большие колеса поставить и тяжелые железные бампера с лебедками.
Главное чего ниве по факту не хватает для улучшения продаж, это нормального двигателя, либо дизельного, либо бензинового атмосферника с нормальным объемом, чтоб на низах тянул, а это уже считай переконструировать весь автомобиль, потому как он и так впритык сделан, нет запаса ни по кузову, ни по ходовой.
>Доктор уже давно сказал — в морг.
Это все ваша коммунистическая наивность, в суровом мире капитализма в морг просто так ничего не отправляют, будут выжимать столь долго сколько получится, как объем продаж упадет ниже порога рентабельности, так и снимут.
не совсем понимаю, зачем для разработки (!) интеренет-вещи нужен займ?
Для покупки вещи с интернетом (допустим, какойнить вайфай чайник?) давать кредит под 1% - еще както могу понять смысл затеи (штобы создать приоритет при покупке именнт такой штуковины).
Но разрабатывать? Для этого надо не займ, а инвестиции. А нету инвестиций — тогда незачем и разрабатывать.
>Для этого надо не займ, а инвестиции. А нету инвестиций — тогда незачем и разрабатывать.
Инвестиция это всегда продажа доли, а для тех кто не готов долю продавать или считает что слишком рано и нужен займ, если срок будет от 5 лет и более, то это подойдет для разработки и заказа партии в Китае.
Другое дело что потом с этой партией делать, как продать, рынок маленький и тот занят иностранцами и до 2020 точно похоже будет занят:
https://ria.ru/interview/20180212/1514445080.html
Если кредит можно будет сразу перенести в офшорный Гонконг и от туда заказывать товар на фабриках слать товары через алиэкспресс не плотя в РФ налогов, но зачем это тогда надо будет Минпромторгу, патовая ситуация, рынок сбыта всегда первичнее стоимости и длинны денег, не ужели министр это не знает?
смысл займа (как формы предоставления денег) — в минимизации рисков невозврата, в ритмичности обслуживания кредита и также в максимальном % по нему.
смысл инвестиций — в риске. (размеры рисков делят инвестиции на низкорисковые и венчурные).
В ходе освоения инвестийций могут возникать разноплановые риски (конкурентная продукция, блабла), необходимость в доинвестировании, изменение сроков, иногда вообще проще закрыть проект (и списать инвестиции в убыток) чем пытаться чтото дожать.
Также предмет разработки врядли может (точнее — совсем не может) являться обеспечением по кредиту, темболее — в такой специфической отрасли (это не недострой многоэтажки).
Следовательно, речь пойдет об некоей системной какбэ афере. Допустим, «разработчик» впаривает в виде залога малоликвидный недострой тотже самый (получая суперский кредит под 1%, что ниже ставки ЦБ в 7.5 раза).
После чего «разработывает» а потом вместо возврата кредита просто впаривает этот самый «залог» (дисконтирование здесь роли не сыграет, т.к. полученный суперкредит уже перекрывает все).
Вот эта както более реальная схема и смысл ясен.
>>привод передний не отключается, из-за этого раздатка как расходник
>>Вы хоть раз производством занимались? А я занимался,
Денис, спектр ваших компетенций всё увеличивается. Браво! Раз производство это уже пройденный этап, и в с/х вы круто шарите — пора вам за страну уцелом браться.
>> рынок сбыта всегда первичнее стоимости и длинны денег, не ужели министр это не знает?
в свое время я полагал, что как говорится «все прекрасно все знают», но просто дурака включают. Но в полседенее время у меня уверенность, что действиельно просто сплошных тупарей понабрал этот смый выдвиженец на все направления. Социологи журналисты и тому подобное. Внешняя политика таже чего стоит.
И учитывая, что «не получается» ничего букавльно по всем направлениям, выходит, что тут нету никакой премудрости, а просто вот такаявот команда — ничего не выходит. Нефть была 140. что там говорить.
Да и план никакой досих пор не могут озвучить.
Это както уж слишком сложно. Что говорить — параститутку нормальную олигарх не может подобрать чтоб ртом не молола, а другое делала.
Просто люди вцепились в финпотоки, а ничего эффективного сделать не в состоянии.
Хотбы ради смеха чтоль хоть одну какуюнить интернет-вещь сделали бы. Чисто из принципа. А уж потом по займам рассуждали — 1% или допустим 1,45% более эффективно?
>смысл инвестиций — в риске. (размеры рисков делят инвестиции на низкорисковые и венчурные).
Да это понятно, только одно другому не мешает, кому то нужно риски снижать, а кому то деньги нужны, а риски готовы на себя брать, вот для таких этот кредит под 1% будет самое то, но вы же не дурак чтоб это не понимать, вам же лишний раз выкрикруть что все прапало, грудин придет порядок наведет, верно?
>Следовательно, речь пойдет об некоей системной какбэ афере.
>Допустим, «разработчик» впаривает в виде залога малоликвидный недострой тотже самый
И так тоже может быть, где большие дела, там большие жулики всегда крутятся, не забываем, самый большой уровень коррупции был именно при Петре I, так как были большие дела, у Сталина мог бы быть и больше уровень коррупции, но как то боялись видимо, лагерная романтика не всех прельщает.
>Денис, спектр ваших компетенций всё увеличивается. Браво!
А еще я
крестиком вышивать могудома могу строить, построил себе дом и потом офисное здание в 800 м/2 в роли прораба и по совместительству ген. подрядчика.
Конкретно по ниве много знаю, когда на фортуне ларек держал, у моего соседа был ларек чисто по ниве.
>И учитывая, что «не получается» ничего букавльно по всем направлениям, выходит, что тут нету никакой премудрости
Для начала деанонимизируйтесь, потом займите место Путина, а потом и поговорим на счет премудростей и почему импорт нереально закрыть и даже хоть как то его контролировать, потому как границы нет, совсем, вся у СССР осталась.
Я вот не знаю как без террора навести порядок в экономике, правда, давно об этом думаю и кроме реставрации Сталинских лагерей ничего на ум не приходит, куда не кинь везде клин.
>пора вам за страну уцелом браться
Хохма в том что это плевое дело поднять экономику страны, если не брать в расчет два ерундовых нюанса:
1. Как получить власть.
2. Как удержать ее.
Второй пункт особенно важный, если делать то что на самом деле надо для той же экономики.
Сталин решил этот вопрос массовыми репрессиями, просто с перестраховкой уничтожая тех кто мог оказать хоть малейшее сопротивлении в реализации его программы, в этом деле лучше даже перестараться чем табакеркой в висок или сняли бы как хрущева, или он и 10% не сделал бы из того что смог сделать.
Так что без террора не понятно как что то делать для страны и при этом соблюдать интересы всех сторон.
Нет заводов по производству микросхем, нет микросхем, нет микросхем нет разработчиков способных их создавать, нет разработчиков, нет вещей, нет интернета вещей, нет разработчиков программ для интернет вещей.
и т. п.
Поможет ли выдача кредита для разработчиков интернет вещей под любой процент? — если для строительства заводов нужно 2 — 3 млрда инвестиций и неясное кол-во специалистов, для разработки самих микросхем даже по готовой архитектуре спецификациям?
Можем ли мы дожлаться от ненавистных нам американцев, эко среды для разработки подобной рынку приложений для Айфона и Андроида? Да вполне вероятно, они смогут сделать открытый процессор (микроконтроллер) RISKV или другой (mips, arm) миниоперациоку на нём, адаптированную под низкое потребление и маркет подобный гугловому и эппловскому, может быть даже открытый на блокчейне? (фантазирую). Но даже в этом случае процессоры, микросхемы обвязки (прежде всего различные радио модемы) и даже примитивная память NAND, а так же датчики, драйверы моторов нужно где то производить, в китае? — китайцы сделают своё ПО и будут делать конечный продукт, быстрее и дешевле так как у них есть заводы по производству микросхем и вся цепочка, что они с успехом проделали с телефонами, но при этом они безусловно встрояться в их глобальный рынок (экосистема андроид).
Но совсем не факт что интернет вещей будет такой уж мелкий и маломощный вполне вероятно он будет многоядерным монстром как система управления автономным роботом, авто, дроном, в этом случае, нужны будут мегатонны памяти и процессоров, причём памяти не простой, а HBM 2 с широкой шиной, как в новейших видео картах, аппетиты подобного по. увеличиваются примерно в 1.5 раза в год на ядра и в 2 на память, на ширину шины в 10 — 15 раз, с 256 (384) до 4096 бит недавно произошёл скачёк, некоторые американские араторы по этой теме заявляют, что измениться сама архитектура компьютеров (вполне вероятно).
Это всё говорит о том, что без строительства всей инфрастуктуры, нет возможности, выходить на этот рынок, а заявление этой говорящей головы это не более чем демагогия самопиар кукареканье
Маммоний, он же строгиноф, он же fdfdfdf (что за ник, случайно что то нафигачил на клаве чтоб не заморачиваться? Типа все равно забанят?), ставь ты уже наконец то хоть иногда enter-ы, тебя даже по диагонали трудно читать, хоть и хочется иногда чтоб чисто поржать.
думайте Денис, думайте думу крепкую.
Окромя вас некому больше думать о Расее.
>> всё говорит о том, что без строительства всей инфрастуктуры, нет возможности, выходить на этот рынок
про инфраструктуры можно забыть. какие чипы? да еще и всю овеску, датчики, сеносоры, блабла… да и куда это все девать? выпуск данной фигни предполагает наличие в распоряжении мирового рынка. А еще лучше — междупланетного.
Да и дело сложнейшее, а навар копеешный. Чисто только ради самопонта. Типо мы тоже могем. Но мы и Маска скоро переплюнем. Проэкт кортеж опятьже. Своя алибаба уже есть вроде (тут го назад убеждали, что это элементарно).
В это смутное время только и делать, что перманетно повышать квалификацию сидеть. Вот караз в тех самых микроконтроллерах и постоянно новых сенсорах техже. И драйверах моторов, как справедливо замечено.
Авось, пригодится. А не пригодится — так просто интересно и полезно, чем «думать о судьбах Расеи».
>Окромя вас некому больше думать о Расее.
А вы не думаете о России?
Это же дико увлекательно, такой кубик рубик с 1000X1000 ячеек с каждой стороны, оно то даже если пойти как Сталин по самому простому пути, все равно не так то и просто хороший террор устроить чтоб тебя же в нем и не покромсали.
Вместо террора еще есть вариант экономку в школах преподавать минимум по 10 часов в неделю, но это очень долго, пара поколений уйдет прежде чем появится пласт граждан которые понимающих что и как нужно делать и главное дадут это властям сделать.
Да и нет уверенности что эти уроки быстро не свернут те которых и надо бы в первую очередь утилизировать.
Так что дай мне сейчас самую полную власть (как у Путина) и думаю максимум уже через месяц, меня бы на пушечном лафете повезли по красной площади со всеми почестями.
>> А вы не думаете о России?
сказать, что совсем не думаю о стране в которой живу — не могу, конечно.
Но я не думаю «в комплексе». Я дискретно думаю, кусочкаме, на основании болееменее объективных данных и цыффр.
Также и сравнивать приходится с другими государствияме волейневолей.
Если бы не их дурацкие примеры — то мы бы были самыесамые лучшие.
Но они портят всю статистику и эйфорию. Ну и неплохо понимать бы както перспективы.
Прблема в том, что и народ и умный и умелый и добросовестный и работящий. Но вся эта куча рассыпается впрах и в бессмыслицу т.к. никакого хотябы маломальского плана на три-пять лет, системной борьбы за рынки, понимания перспективы, направления инвестиций (не с финансовой, а именно с научной и технологической точки зрения) — нет ваааабще.
И даже необходимости в этом нет понимания (это очевидно).
Просто шапка не по сеньке.
>Но я не думаю «в комплексе». Я дискретно думаю, кусочкаме, на основании болееменее объективных данных и цыффр
Тогда бросьте совсем, это также бессмысленно как слона только по средствам микроскопа изучать.
>Также и сравнивать приходится с другими государствияме волейневолей.
По вашим текстам четко видно что из-за границ вы были максимум в турциях и египтах, но и то не уверен.
Сравнивать не бывая в разных странах не реально, это тоже самое что изучать товар только по его рекламе.
Я вот много где бывал, до кризиса 2014 я в году был в 2−4 странах, скажу вам что наше государство лучше чем у 6 млрд. жителей планеты, может даже лучше чем у 6.5 млрд.
>что и народ и умный и умелый и добросовестный и работящий.
Этого мало, чтоб жить как 500 млн. самых обеспеченных людей планеты, надо иметь их качества, такие как страсть к деньгам, нет, даже манию денег, нужно уметь врать и улыбаться когда не хочется, нужно быть готовым шагать по головам, в общем многих нужных качеств нет у наших людей чтоб жить лучше чем 500 млн. самых богатых людей планеты, а остальных мы и так богаче.
>Просто шапка не по сеньке.
>Но я не думаю «в комплексе». Я дискретно думаю, кусочкаме
Не кажется ли вам что ваша шапке еще меньше, чтоб такие выводы делать?
>> Не кажется ли вам что ваша шапке еще меньше, чтоб такие выводы делать?
не кажется. Т.к. у меня есть реальное образование, а также я кочето умею делать и создавать, кроме «общего руководства». И мне всю дорогу так или иначе самостоятельно приходилось выплывать, а не в расчете, что «народ терпеливый» а бюджет бездонный.
>> вы были максимум в турциях и египтах, но и то не уверен.
и там бывал. И по отдыху и по бизнесу. А в турции и челночил. Тогда, в 90-е, все челночили. По разу в две недели на аксарай. Пока тут все эти «олигархи» отрасли пилили. Кстати, дело весьма приятное, если знать как им заниматься и иметь эти самые рынки сбыта и понимать немного в коньюнктуре швейных изделий.
А уж Египет — этодаже не только для пляжа — а для знакомства с историей полезно. Пирамиды, храмы луксора, Нил — каждому полезно хоть раз посетить для знакомства и историей мировой цивилизации.
И это ксати свинство — лишить людей на многие годы бюджетно съездить пограться на солнышке и в нормальное море окунуться. А равно и как Пирамиды псомотреть.
Поэтому за Грудинина!
>Т.к. у меня есть реальное образование, а также я кочето умею делать и создавать, кроме «общего руководства».
Слова анонима о своих достижениях, не стоят даже электричества, затраченного монитором на их вывод.
Иногда надо сначала строить заводы памяти торговать себе в убыток чтобы только выйти на рынок, так делали корейцы и так они задавили японцев. Как и с авто давать любые преференции чужим чтобы только зашли и наладили тут производство микросхем и электронных компонентов, иначе никогда не кончиться обмен нефти газа леса на их чипы в пропорциях тонны за граммы.
Дениска … ты можешь повторить хоть сто раз мамоний мамоний мамоний … я не имею не малейшего понятия кто это :) и вряд ли тебе от этого станет слаще нести тут всякую ахинею, я как чмырил идиотов так и буду чмырить аргументированно по теме в которой шарю лучше многих, а уж те до мя копать и копать к центру земли, это данность, а ты хоть хрен себе съешь, ни гугл не фэйсбук у нас не забанят, потомучто дебилов у нас в стране меньшинство, как бы дураки и ура патриоты без мозгов не хотели этот процент поднять, путём выталкивания всех умных за границу, многие как я остануться и будут давить дебилов по мере сил.
Случайный ник, только подчёркивает, что ты не имеешь не малейшего понятия кто я и никогда иметь не будешь и что я не занимаюсь тут рекламой себя или своей гавно конторы :) а высказываюсь по теме :)
>> Слова анонима о своих достижениях, не стоят даже электричества, затраченного монитором на их вывод.
видите ли. Достижения не достижения, но как это не покажется парадоксальным, человек сам является мерилом своих достижений. А вовсе не окружающие (как это наверное вы полагаете).
И вот почему.
Только сам человек знает, чего ему стоило чтото, даже совершеннейшая мелочь в глазах окружающих.
А вот создать видимость «достижений» в глазах окружающих — это караз без проблем, для этого огромная целая индустрия существует (реклама, пиар, политтехнологии, блаблабла).
Допустим, вы выиграли соревнование по прыжкам в ширину. Достижение! Ходите грудь вперед, махаете рукаме. Потом вылезает, что вы смухлевали. Медаль назад отдавай и иди домой.
Также и другие достижения. Подскочила нафть до невероятных цен — ходите гоголем, все получается, гений. Потом чуть упала — и уже полезла вся требуха и итоги. И отставание по всем направлениям и отсутствие плана и перспектив и концы с концами не сходятся.
Вот вы: не олигарх, не суперполководец по ближнему востоку. Сделали там какието электрические штучки, продавали на рынке и в интернет магазине (который тоже сами сделали). Ктото может смеяться, что Ма и Маск сделали в милион раз больше. Но это неважно. Т.к. для вас — это и были достижения, которых многие даже не смогли достичь.
Достижения — внутри нас. А не рейтинг, нарисованный ВЦИОМ или список журнала Форбс.
>я не имею не малейшего понятия кто это :)
Мамона, хорош прикидываться, давай уже под своей регистрацией пиши, ты же уже Роемовский бренд, если забанили так попроси Ивана разбанить, он не злой, разбанит.
Я тебе вот накидал твои ники, вдруг ты забыл
https://roem.ru/user/47160/
https://roem.ru/user/44428/
https://roem.ru/user/40714/
https://roem.ru/user/82727/
>но как это не покажется парадоксальным, человек сам является мерилом своих достижений.
>А вовсе не окружающие (как это наверное вы полагаете).
Чего на Путина роток разеваете, пусть он сам себя и меряет тогда, а не окружающие его анонимы типа вас.
>> Чего на Путина роток разеваете, пусть он сам себя и меряет тогда, а не окружающие его анонимы типа вас.
дался вам этот Путин? Все время вам мерешщится что больше никто ни о чем и не может рассуждать. Кстати, на минуточку, это единственная должность, работу на которой (ну еще депутаты) граждане не только могут, но и обязаны оценивать (ходить и голосовать). А сам себя — это тока Царь может оценивать и мерять. А он покачто не в этом статусе.
>дался вам этот Путин? Все время вам мерешщится
Чего дурака из себя строите?
У вас же в каждом посту или Путин плохой или за грудинина надо голосовать, а часто и то и другое вместе.
>это единственная должность, работу на которой (ну еще депутаты) граждане не только могут, но и обязаны оценивать (ходить и голосовать)
Так вы же не гражданин, вы аноним, может вы с Украины вообще и потому льете грязь на моего президента, у вас же как раз Путин во всем виноват, так что если кто и имеет право российскую власть ругать, так это точно не анонимы.
И ты думаешь я и мамоний один и тот же человек? — это каким дятлом то надо быть :) впрочем, спасибо почитал, чмырит он вас знатно, хотя и со своей наивной программисткой колокольни, эдакий освободивший от оков раб, буду с аказией в Ростове непременно навещу его и подарю бутылку хорошего вискаря, особенно за посты про огромную по местным меркам зарплату программистов и другие вполне очевидные наблюдения типа почему в америке и германии нет закона о персональных данных законов яровой и прочего кала? — такие простые наивные вопросы, а вас от них корёжило и корёжит :) — чего уж говорить про мои посты ты там вообще заплакал видимо :) не плачь вот те на сладкое или как говорят на идише цимус:
http://www.cnews.ru/news/top/2018−02−12_ofitsialno_gosudarstvo_ne_v_sostoyanii_potratit
Тут клоун царя признаётся что де не осилили, какая печалька то правда? — так не осилили, а так хотели и мы все кто живёт в России тожа хочем кроме всяких дурачков полоумных продавцов китайского барахла в три дорого :) Так может дорогие Руские может того на х.й всю эту свору? — как неосиливших к чёртовой матери. Может другие осилят эту нелёгкую науку по производству микрух и прикроют твой бизнесок по перекачке всякого говна из китая? — за это ты так трясёшься? :)
И по поводу 1 процента на разработку Энтэрнэта Вэщей … всё просто возьмут кредит в госбанке на разработку 1 — 2 — 3 млрд рублей положат в комерческие банки под проценты, дельту между 1 и 6 — 7 процентами положат себе в карман. Эти клоуны и их помошники клоунята на большее физически не способны.
>И ты думаешь я и мамоний один и тот же человек?
Я это знаю и не один я тебя тут спалил, я думал твой ник cat забанен, а чего ты одну аватарку со строгиноф в этом нике используешь?
И чего вообще кучу аккаунтов наплодил если предыдущие не забанены?
Чего под ммамонием не пишешь?
Группа поддержки?
>буду с аказией в Ростове непременно навещу его
Тебя подлавливали и на том что ты типа из Воронежа, так ты откуда по факту?
Из Украины?