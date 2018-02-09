«Не позднее апреля Фонд развития промышленности запустит новую программу, по которой на проекты разработки технологий «интернета вещей» будут предоставляться льготные займы под 1% годовых» — заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе съезда РСПП, передал RNS.

Осенью 2017 года аналитики IDC предположили, что в 2017-2021 гг. объём рынка интернета вещей будет ежегодно прирастать на 22% (за 5 лет почти в 3 раза). Процесс будет подталкивать интерес со стороны госструктур и формирование экосистемы.

В сентябре 2017 Правительство утвердило расширенную программу Минкомсвязи в которой появился пункт о строительстве федеральной сети LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). Она удобна для передачи данных на большие расстояния с низкой скоростью и предназначена для сбора телеметрической информации с умных устройств. По плану сети LPWAN появятся в первых 5 городах с численностью населения более 1 млн человек к III кв. 2019 г., до конца 2022 г. во всех городах с территорией более 100 кв. км, к 2024 — в малых городах, посёлках и вдоль автомобильных и железных дорог.