В работе CRM-системы «Битрикс24» произошёл сбой, сообщила компания.

В данный момент около 30% пользователей «Битрикс24» в России столкнулись с перебоями в работе сервиса. Проблема появилась в полночь с 8 на 9 февраля. Причина — выход из строя сетевого оборудования «Корп Софт» — хостинг-провайдера российской части нашего сервиса. Несмотря на все заранее предпринятые нами меры по обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры, из-за ошибки проектирования сети у провайдера сломался коммутатор, который вывел из строя оба зарезервированных дата-центра, — говорится в сообщении «Битрикс24».

Глава «Битрикса» Сергей Рыжков написал эмоциональный пост в своем Facebook:

Как же меня задолбал этот российский хостинг! Один сраный коммутатор выводит из строя два абсолютно и совершенно независимых до этой ночи датацентра! Ну как? Нахрена платить за полный резерв железа, проводить учения, подписывать договора, чтобы потом услышать «мы не знаем как такое могло получиться».

Клиенты компании продолжают сообщать о проблемах, несмотря на то, что «Битрикс24» обещала устранить неисправность максимально оперативно. Из комментариев следует, что у части клиентов «Битрикс24» не работает также телефония.

На момент выхода статьи «Роем!» не удалось связаться с компанией «Корп Софт», сайт компании также недоступен.