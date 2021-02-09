Анастасия Голицына, показывающая в Телеграме «кухню Яндекс Дзена», рассказала про исследование маркировки фейковых новостей. Его авторы решили выяснить, как влияет на восприятие новости маркировка её как фейковой для пользователя до, во время и после прочтения самой новости.

Оказалось, что предупреждать пользователя о ложной информации заранее наименее эффективно: предупреждение не запоминается и даже может вызвать внутренний протест и повысить доверие к новости. Исследователи считают, что предшествующее новости предупреждение вытесняется самой новостью из кратковременной памяти, не успев закрепиться. Даже если увиденное перед новостью предупреждение успевает создать скептическое отношение к тексту, оно «выветривается из памяти» быстрее, чем изложенная в фейке информация.

Они также отмечают, что соцсети слишком озабочены юзабилити, и это мешает им бороться с фейками: полезнее было бы давать разъясняющий комментарий к неправильному посту, но это может ухудшить пользовательский опыт. Поэтому соцсети предпочитают «простые тэги», визуальные метки с минимальным текстом.

Кроме того, пользователь может вообще не прочитать пост, увидев маркировку фейка, и не получит важной информации о том, что в нём не так. Исследователи считают, что если человек сначала прочитает сообщение, а потом узнает, что оно неверно, это простимулирует его «обучение», поможет узнать новое и улучшит память.

В сентябре 2020 года Яндекс рассказал, что в «Дзене» будут бороться с фейками при помощи экспертов.

Яндекс объявил, что тестирует фактчекинг в «Дзене». Публикации, которые быстро набирают популярность, проверят в редакциях СМИ-партнёров, на проверку также пойдут посты, на которые много жалоб. Первыми партнерами стали The Bell, ТАСС, «Интерфакс», а также ВШЭ, где фейки и борьбу с ними будут изучать научно. За проверенные посты Яндекс платит -- представитель «Интерфакса» сказал «Ведомостям», что «в рамках всего бизнеса информагентства это ничтожная сумма, но редакции изначально интересен такой потенциально важный для медиа проект и такой партнер, как «Яндекс»." При этом партнёр должен выделить для модерации специальных сотрудников -- на принятие решения по посту отводится 4−8 часов. ТАСС еще до начала обсуждения партнерства с «Яндексом» начал разрабатывать собственную методологию проверки информации, чтобы в дальнейшем предложить эту услугу рынку Проверяться будут «тысячи публикаций в месяц», всего в Дзене появляется около 40 тысяч постов в день. Главные кандидаты на проверку -- публикации на «горячие политические темы» и «активно обсуждаемые в обществе темы». Проверять пост будут сразу несколько партнёров, удаляться он будет только если все окажутся согласны, что материал в целом фейк. Если согласны не все, появится пометка о потенциально недостоверной информации.

В Facebook и Twitter борьба с фейками началась после американских выборов 2016 года. Позже появилось исследование о том, что маркировка фейком добавляет новости интереса и повышает её читаемость и распространение.