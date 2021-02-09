«Среди опубликованных документов компании есть условия использования сервиса» безналичной оплаты Yandex Pay, пишут в VTimes.

Пользователи смогут вводить и сохранять в нем данные своих банковских карт и совершать с его помощью безналичную оплату. В документе указано, что Yandex Pay будет доступен на «веб-страницах «Яндекса».

Опрошенные изданием эксперты считают, что россиянам уже хватает платежных приложений Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, но для Яндекса собственный сервис важен как инструмент маркетинга и источник данных о покупках.

В ноябре Тигран Худавердян рассказал о том, как Яндекс пойдёт в финтех, будет получать банковскую лицензию, выпускать карты и выдавать кредиты.