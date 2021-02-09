«Среди опубликованных документов компании есть условия использования сервиса» безналичной оплаты Yandex Pay, пишут в VTimes.
Пользователи смогут вводить и сохранять в нем данные своих банковских карт и совершать с его помощью безналичную оплату. В документе указано, что Yandex Pay будет доступен на «веб-страницах «Яндекса».
Опрошенные изданием эксперты считают, что россиянам уже хватает платежных приложений Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, но для Яндекса собственный сервис важен как инструмент маркетинга и источник данных о покупках.
В ноябре Тигран Худавердян рассказал о том, как Яндекс пойдёт в финтех, будет получать банковскую лицензию, выпускать карты и выдавать кредиты.
Сбербанк в июле 2020 г., после развода с «Яндексом», запустил свой SberPay, напоминают VTimes. По информации на сайте банка, сервис работает на платформе операционной системы Android, подключить можно карту Visa или Mastercard только самого Сбербанка и только через его приложение «Сбербанк онлайн». Платить SberPay можно только в оффлайн-торговых точках. Количество пользователей сервиса на сайте банка не указано.
Добавить 6 комментариев
чебурнет все ближе
>Yandex Pay
>Sber Pay
так а Ю.Мани чья шаражка тогда?
Сберовская же.
Просто не хотят юзеров Яндекс.Деньги бить мешком по голове, что они теперь должны идти в то отделение, где карту открывали.
интересно почему я тогда должен платить комиссию при оплате платёжки ЖКХ в сбер через сберовское приложение. ну оскарович, ну гений бизнеса!
А вы думали, что триллион чистой прибыли он на свистелках-перделках типа сбер музыки заработал?!
«Алёша Муромец
интересно почему я тогда должен платить комиссию »
А то, что покупая еду в супермаркетах, вы платите комиссию минимум в 30% вас не нопрягает? :) Это называется сёрвис, посредники и всё такое. Не думаю, что, теоретически запрещено прогуляться в контору, сводящую комм. услуги в платежку, взять реквизиты напрямую поставщика, прогуляться в его/их офис/ы, там всё оплатить в кассу. Собственно, даже оплата картой же около 1-3% стоит для получателя перевода, по итогу, всё равно это платите вы, или те, кто платит наличкой. Но это не точно, и сложно.
«Денис Демидов AvtoGSM.ru
Сберовская же.
Просто не хотят юзеров Яндекс.Деньги бить мешком по голове, что они теперь должны идти в то отделение, где карту открывали.»
Вообще-то, у пользователей Юмани интеллект на 90% выше, минимум. Это вам не открытие карты в каком-нибудь желтом псевдоистерическом банке по клику, что есть мочи, на желтый баннер. Так что удивить и застать врасплох пользователей Юмани практически невозможно. И, карта, кстати, на Почту приходит, так что это триплет-бинго по уровневой сложности. Это вам не ждать мутного курьера и дарить ему селфак с паспортом и картой в руке, вот уж реально непуганные белоручки.
«будет получать банковскую лицензию, выпускать карты и выдавать кредиты.»
Вася теперь Я-Заёмщик. Золотая цепь, машет пачкой Я-кредиток, сильно пальцует. Но то, что просрочил платеж на сутки это он зря. У Якридита под пальцами клавиатуры. И толстый канал в Интернет. То, что все его кредитки аннулированы из-за долгов, он еще узнает. А пока такой человек не въезжал в страну, не учился, не женился и вообще не рождался. Зобанен по IP.