Соцсеть LinkedIn заявила РИА «Новости», что она соблюдает российское законодательство и рассчитывает вернуться на местный рынок. Роскомнадзор ранее сообщил, что LinkedIn отказалась локализовать данные пользователей на российских серверах, что говорит о ее незаинтересованности в работе на российском рынке.

Хотя мы верим, что соблюдаем законодательство РФ, и несмотря на переговоры с Роскомнадзором, включая встречу в Москве в декабре 2016 года, нам не удалось достигнуть взаимопонимания, которое позволило бы снять блокировку. LinkedIn останется доступной на русском языке, и мы надеемся, что нам удастся возобновить предоставление услуг в РФ в будущем, — заявил представитель LinkedIn.

Роскомнадзор ранее опубликовал заявление о том, что переговоры с LinkedIn зашли в тупик и соцсеть не заинтересована в том, чтобы работать в России:

Роскомнадзор получил письмо от вице-президента по международной публичной политике LinkedIn Пабло Чавеса. В письме сообщается, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства. Компания отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории Российской Федерации, подтвердив таким образом свою незаинтересованность в работе на российском рынке, — говорится в сообщении ведомства.

17 ноября 2016 года Роскомнадзор на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории России. 8 декабря представители соцсети встретились с чиновниками Роскомнадзора, где стороны обменялись мнениями о создавшейся ситуации, LinkedIn по итогам встречи обещала подумать, будет ли целесообразно выполнять требования регулятора.