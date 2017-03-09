У LinkedIn своя версия российских законов о персональных данных, у Роскомнадзора — своя


Соцсеть LinkedIn заявила РИА «Новости», что она соблюдает российское законодательство и рассчитывает вернуться на местный рынок. Роскомнадзор ранее сообщил, что LinkedIn отказалась локализовать данные пользователей на российских серверах, что говорит о ее незаинтересованности в работе на российском рынке.

Хотя мы верим, что соблюдаем законодательство РФ, и несмотря на переговоры с Роскомнадзором, включая встречу в Москве в декабре 2016 года, нам не удалось достигнуть взаимопонимания, которое позволило бы снять блокировку. LinkedIn останется доступной на русском языке, и мы надеемся, что нам удастся возобновить предоставление услуг в РФ в будущем, — заявил представитель LinkedIn.

Роскомнадзор ранее опубликовал заявление о том, что переговоры с LinkedIn зашли в тупик и соцсеть не заинтересована в том, чтобы работать в России:

Роскомнадзор получил письмо от вице-президента по международной публичной политике LinkedIn Пабло Чавеса. В письме сообщается, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства. Компания отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории Российской Федерации, подтвердив таким образом свою незаинтересованность в работе на российском рынке, — говорится в сообщении ведомства.

Как проходит проверка персональных данных — глазами Superjob и Роскомнадзора

17 ноября 2016 года Роскомнадзор на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории России. 8 декабря представители соцсети встретились с чиновниками Роскомнадзора, где стороны обменялись мнениями о создавшейся ситуации, LinkedIn по итогам встречи обещала подумать, будет ли целесообразно выполнять требования регулятора.

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    Моммона

    Очевидно, что блокировка LinkedIn — первый шаг, прощупывание почвы. Если созидательный класс не выйдет на Красную площадь стучать клавиатурами о брусчатку, стегать запутинскую нацгвардию кабелями RS-232 и жалить их жалом паяльника, то последуют более уверенные и болезненные шаги. Деспотическая власть запретит Twitter, Google Mail и Facebook, которые положили болт на дурацкие требования одного из 197 государств мира, которое дает миру около полутора процентов мирового ВВП. Так восстанем же!

    Возвращаясь к теме блокировки LinkedIn, хочу заметить, что я не понимаю вообще, как исполнение либо неисполнение российского закона «О персональных данных» может навредить нам с вами само по себе. Меня вообще не волнует, где тот же Google хранит физически мою почту. Не волнует вообще, как осуществляется там шардинг и репликация данных на различные континенты планеты. Я четко понимаю, что персональные данные — это не недра, принадлежащие абстрактному народу. Это не цифровые недра.

    Я — личность с субъектной идентичностью, и мои персональные данные на серверах Facebook, к примеру, — это мои индивидуальные данные, они априори не имеют отношения к Администрации Президента РФ. Я в принципе не понимаю, почему государство пытается ими руководить без моего согласия. Хотелось бы увидеть единое российское государственное web-приложение, где я поставлю чекбоксы «Даю согласие на то, чтобы Google хранил мои персональные данные вне России», «Даю согласие на то, чтобы Facebook хранил мои персональные данные вне России» и так далее. И пусть все провайдеры РФ раз в месяц просматривают информацию о том, кто из абонентов себе тот или иной сайт запретил/разрешил, и обновляют правила блокировки на BRAS.

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    Моммона

    Я, Моммона, официально разрешаю американским компаниям Google, LiveJournal, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, GitHub, Flickr, Wikipedia, Reddit, eBay, Amazon, PayPal или любым другим американским компаниям, на сайтах которых я заводил аккаунт или когда-нибудь в будущем заведу, хранить любые мои персональные данные (год рождения, номер телефона, город проживания, список интересов и так далее) на территории Соединенных Штатов Америки. Также я разрешаю любым американским компаниям собирать обо мне большие пользовательские данные и хранить их в дата-центрах на территории США.

    В том случае, если американские компании начнут продавать адрес моей электронной почты спамерам, а список моих интересов и увлечений — сервисам контекстной рекламы с целью показывать мне те или иные максимально релевантные баннеры, я обязуюсь никогда не подавать иски в российские суды, не просить защиты у российского государства, не звонить на Первый канал и не просить превратить США баллистическими ракетами в радиоактивный пепел.

    Все свои аккаунты на сайтах американских компаний, включая LiveJournal, я заводил добровольно. Это был мой осознанный выбор. Российские депутаты, чиновники и олигархи не имеют к моим персональным данным и большим пользовательским данным ни малейшего отношения. Я не давал и не собираюсь давать путинскому режиму права распоряжаться моими персональными данными либо большими пользовательскими данными.

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    Моммона

    Когда пакет Яровой приведет к тому, что русские программисты больше не смогут работать на зарубежных заказчиков из-за государственных MitM-атак на SSL-соединение с «Гитхабом», вызванных подменой сертификата, то 450 000 русских программистов выйдут на площадь с клавиатурами и начнут стучать ими о брусчатку. Произойдет резонанс.

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