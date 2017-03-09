Соцсеть LinkedIn заявила РИА «Новости», что она соблюдает российское законодательство и рассчитывает вернуться на местный рынок. Роскомнадзор ранее сообщил, что LinkedIn отказалась локализовать данные пользователей на российских серверах, что говорит о ее незаинтересованности в работе на российском рынке.
Хотя мы верим, что соблюдаем законодательство РФ, и несмотря на переговоры с Роскомнадзором, включая встречу в Москве в декабре 2016 года, нам не удалось достигнуть взаимопонимания, которое позволило бы снять блокировку. LinkedIn останется доступной на русском языке, и мы надеемся, что нам удастся возобновить предоставление услуг в РФ в будущем, — заявил представитель LinkedIn.
Роскомнадзор ранее опубликовал заявление о том, что переговоры с LinkedIn зашли в тупик и соцсеть не заинтересована в том, чтобы работать в России:
Роскомнадзор получил письмо от вице-президента по международной публичной политике LinkedIn Пабло Чавеса. В письме сообщается, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства. Компания отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории Российской Федерации, подтвердив таким образом свою незаинтересованность в работе на российском рынке, — говорится в сообщении ведомства.
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17 ноября 2016 года Роскомнадзор на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории России. 8 декабря представители соцсети встретились с чиновниками Роскомнадзора, где стороны обменялись мнениями о создавшейся ситуации, LinkedIn по итогам встречи обещала подумать, будет ли целесообразно выполнять требования регулятора.
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Очевидно, что блокировка LinkedIn — первый шаг, прощупывание почвы. Если созидательный класс не выйдет на Красную площадь стучать клавиатурами о брусчатку, стегать запутинскую нацгвардию кабелями RS-232 и жалить их жалом паяльника, то последуют более уверенные и болезненные шаги. Деспотическая власть запретит Twitter, Google Mail и Facebook, которые положили болт на дурацкие требования одного из 197 государств мира, которое дает миру около полутора процентов мирового ВВП. Так восстанем же!
Возвращаясь к теме блокировки LinkedIn, хочу заметить, что я не понимаю вообще, как исполнение либо неисполнение российского закона «О персональных данных» может навредить нам с вами само по себе. Меня вообще не волнует, где тот же Google хранит физически мою почту. Не волнует вообще, как осуществляется там шардинг и репликация данных на различные континенты планеты. Я четко понимаю, что персональные данные — это не недра, принадлежащие абстрактному народу. Это не цифровые недра.
Я — личность с субъектной идентичностью, и мои персональные данные на серверах Facebook, к примеру, — это мои индивидуальные данные, они априори не имеют отношения к Администрации Президента РФ. Я в принципе не понимаю, почему государство пытается ими руководить без моего согласия. Хотелось бы увидеть единое российское государственное web-приложение, где я поставлю чекбоксы «Даю согласие на то, чтобы Google хранил мои персональные данные вне России», «Даю согласие на то, чтобы Facebook хранил мои персональные данные вне России» и так далее. И пусть все провайдеры РФ раз в месяц просматривают информацию о том, кто из абонентов себе тот или иной сайт запретил/разрешил, и обновляют правила блокировки на BRAS.
Я, Моммона, официально разрешаю американским компаниям Google, LiveJournal, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, GitHub, Flickr, Wikipedia, Reddit, eBay, Amazon, PayPal или любым другим американским компаниям, на сайтах которых я заводил аккаунт или когда-нибудь в будущем заведу, хранить любые мои персональные данные (год рождения, номер телефона, город проживания, список интересов и так далее) на территории Соединенных Штатов Америки. Также я разрешаю любым американским компаниям собирать обо мне большие пользовательские данные и хранить их в дата-центрах на территории США.
В том случае, если американские компании начнут продавать адрес моей электронной почты спамерам, а список моих интересов и увлечений — сервисам контекстной рекламы с целью показывать мне те или иные максимально релевантные баннеры, я обязуюсь никогда не подавать иски в российские суды, не просить защиты у российского государства, не звонить на Первый канал и не просить превратить США баллистическими ракетами в радиоактивный пепел.
Все свои аккаунты на сайтах американских компаний, включая LiveJournal, я заводил добровольно. Это был мой осознанный выбор. Российские депутаты, чиновники и олигархи не имеют к моим персональным данным и большим пользовательским данным ни малейшего отношения. Я не давал и не собираюсь давать путинскому режиму права распоряжаться моими персональными данными либо большими пользовательскими данными.
Когда пакет Яровой приведет к тому, что русские программисты больше не смогут работать на зарубежных заказчиков из-за государственных MitM-атак на SSL-соединение с «Гитхабом», вызванных подменой сертификата, то 450 000 русских программистов выйдут на площадь с клавиатурами и начнут стучать ими о брусчатку. Произойдет резонанс.