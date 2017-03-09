В компании Uber сообщили, что они не будут использовать технологии Greyball против чиновников и полиции, чтобы избежать «контрольных поездок». На основе собранных данных по поездкам программа могла блокировать прием заказов такси клиентов, которые часто ездили к отделениям полиции или к другим государственным органам. Представители компании рассказали, что с помощью Greyball они тестировали новые функции, защищали партнеров от физического вреда и боролись с мошенничеством. Также они отметили, что в будущем они продолжат использовать приложение для этих целей.