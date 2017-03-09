Клиент МТС Дмитрий Новиков заметил, что МТС начал подключать опцию «дополнительный интернет», по которому компания предлагает 45 Гб сверх лимита, установленного тарифом. Проблема в том, что компания не говорит, что «дополнительный интернет» — платный. Новиков отметил, что обнаружил это случайно, когда «дополнительный интернет» израсходовал тысячу рублей на его счёте.

Рассказываю: когда у вас заканчиваются эти 30 Гб, вам выписывают ещё 45 Гб, кусками, по 350 рублей за каждые 3 Гб — примерно втрое дороже обычного (турбо-кнопка на 20 Гб у них стоит 900 рублей). Кроме того, есть ещё два подвоха. Во-первых, перестаёт работать турбо-кнопка. То есть если вы в это […] вляпались, то до следующего месяца всё. Во-вторых, отключить его можно только когда оно неактивно. То есть, опять же, вляпались — и до конца месяца платите за трафик тройную цену. Отключается оно тоже нетривиально, потому что у вас, внезапно, нет подключённой услуги «дополнительный интернет», хотя личный кабинет вам сообщает на главной странице, что она есть. Поэтому вместо отключения этой услуги вам надо подключить ещё одну услугу «отключение дополнительного интернета», до которой ещё хрен докопаешься. И сделать это можно только глухой ночью в период [безлимитного интернета], потому что тогда дополнительный интернет считается неактивным, а пока он активен — отключить его нельзя.

В комментариях представители компании сказали, что «в описании услуги вся информация указана». Другие пользователи возмутились тому, что не могу читать сайт компании каждый день и отслеживать все изменения.

Другой клиент МТС Алексей Тутубалин также подтвердил, что нашёл в личном кабинете десяток подобных услуг для отключения «дополнительного интернета». В доказательство он выложил (неполный) список.