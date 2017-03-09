Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp тестирует систему, позволяющую компаниям отправлять рекламу пользователям. О проекте известно немного, Reuters ознакомилось с относящемуся к нему документами, из которых следует, что тестировать рекламные возможности мессенджера планируется с компаниями, работающими с акселератором Y Combinator, возможно с Airbnb и Dropbox. Также WhatsApp обещает предусмотреть механизмы, ограждающие пользователей от спама. Сообщения будут рассылаться строго после согласия человека на их получение.

Идея монетизировать мессенджеры в качестве рекламного канала занимает всех крупных игроков. Например Viber в ноябре прошлого года запустил публичные бизнес-аккаунты. В них в частности компания может отвечать на различные вопросы потребителей при помощи чат-ботов, или живых консультантов. Среди первых клиентов сервиса были The Weather Channel, «Яндекс» и The Huffington Post.

Новизна идеи WhatsApp в том, что компания собирается не вводить чат-ботов, куда пользователь должен написать сам, а разрешить бизнесу отправлять сообщения в личные аккаунты. Долгое время никто из участников рынка на такое не решался по очевидным причинам. Если опыт WhatsApp окажется удачным, примеру компании могут последовать другие участники рынка.