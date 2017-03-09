Директор ассоциации «Интернет видео» и член экспертного совета «Фонда кино» Алексей Бырдин обратил внимание на публикацию Gazeta.ru, в которой стоит ссылка на онлайн-кинотеатр, подозрительно похожий на крупнейшие пиратские ресурсы, и содержащий ссылки для просмотра фильмов целиком.
Падает мне сегодня рассылка с мониторингом СМИ… Смотрю, статья на газета.ру «Преимущества и особенности онлайн кинотеатров». Ну, думаю, молодцы какие в Rambler&Co! Двигают в массы легальный VOD. Полез смотреть, чьих это рук дело, Olesya Teplova или Ирина Шершнева или Кристина Бусько или Лидия Страхова. Вчитался, и понимаю, что все совсем иначе! Газета.ру на правах рекламы размещает SEO-статейки пиратских сайтов…
Ребята, вы сами расскажете, через какое юрлицо пришёл платёж или официальный запрос прислать?
Posted by Алексей Бырдин on Wednesday, March 8, 2017
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Там в комментариях люди выясняют, какой из кинотеатров из выдачи Гугл пират, а кто — нет. Это презабавный момент.
А я говорил, что нужна цифровая подпись для всего продаваемого легального контента.
Если специалисты не могут с первого взгляда отличить пиратов от настоящих кинотеатров, то как это должен делать пользователь? Если кинотеатры хотят заниматься этим бизнесом, им стоит озаботиться этим вопросом немедленно.
В данным момент сайт ivi не смог бы мне доказать, что они чем-то отличаются от kinokrad.co. Не писать же мне запросы к правообладателям, чтобы они подтвердили их статус.