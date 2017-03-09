Падает мне сегодня рассылка с мониторингом СМИ… Смотрю, статья на газета.ру «Преимущества и особенности онлайн кинотеатров». Ну, думаю, молодцы какие в Rambler&Co! Двигают в массы легальный VOD. Полез смотреть, чьих это рук дело, Olesya Teplova или Ирина Шершнева или Кристина Бусько или Лидия Страхова. Вчитался, и понимаю, что все совсем иначе! Газета.ру на правах рекламы размещает SEO-статейки пиратских сайтов…

Ребята, вы сами расскажете, через какое юрлицо пришёл платёж или официальный запрос прислать?

Posted by Алексей Бырдин on Wednesday, March 8, 2017