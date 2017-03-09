«Яндекс» объяснил, как устроена новая версия ранее поискового мобильного приложения. Теперь «Яндекс» — это ассистент, который выдаёт рекомендации с учётом геолокационных данных, времени и контекста: «Утром приложение подскажет погоду и сообщит, через сколько на остановку приедет ваш автобус […] Вечером — посоветует хороший фильм из тех, что сейчас идут в кино». Похожие сценарии «полезные подсказки без непосредственного поиска» разрабатывает конкурирующий с «Яндексом» Google. Его проект «Now» появился в 2012 году, последняя версия «Google Assistant» работает исключительно на редких телефонах Google Pixel. Разработка «Яндекса» теоретически может работать на всей популярной карманной электронике и тем привлекательна для производителей телефонов отличных от «Pixel». Проблемой может стать дистрибуция «Яндекса». Google запрещает производителям электроники предустанавливать программы «Яндекса» и полтора года игнорирует требование российского ФАС прекратить давление на производителей. Формально и «Яндекс» и Google зарабатывают на поисково-рекламном рынке, но в прошлом Google был против предустановки и непоисковых программ — даже тех, что не имеют прямых аналогов среди продукции Google.

Руководитель Google Now Апарна Ченнапрагада в 2015 году объяснила репортёру издания Business Insider, что мобайл поменял для её компании всё:

Людям нужны быстрые ответы на ходу , у них нет времени что-либо искать.

у них нет времени что-либо искать. В отличие от десктопа , где поисковые машины — это способ найти информацию , на мобильных устройствах — это способ решить задачи: включить музыку , вызвать такси и т. п.

где поисковые машины — это способ найти информацию на мобильных устройствах — это способ решить задачи: включить музыку вызвать такси Пользователи не хотят искать информацию , они хотят , чтобы информация сама находила их.

Знают это и в «Яндексе». Ещё до интервью Ченнапрагады представитель «Яндекса» рассказывал, что пользователи действительно не хотят искать, хотя и владеют нужными устройствами, и таких людей — половина России. На рубеже 2013—2014 годов директор по маркетингу сервисов «Яндекса» Андрей Себрант сказал: «В пунктах с населением меньше ста тысяч человек проживает почти половина страны. При этом частота обращений — любых! — к поисковой системе там в 10−15 раз меньше, чем в крупных городах. Не то, чтобы эти люди не знали, где найти информацию, она им просто не нужна». Соответственно им, скорее всего, не нужна и предыдущая версия мобильного приложения «Яндекса», но обновление работает в другой идеологии и может привлекать пользователей не привыкших хоть что-нибудь «искать».

В последние годы «Яндекс» несколько раз обратился к теме рекомендательных систем, а не обыкновенного поиска. Пользователям адресовано, например, приложение Яндекс.Дзен (в составе мобильных приложений Yandex Launcher и Яндекс.Браузер). В октябре 2016 «Яндекс» «скопировал» модель Google и предложил фабрикам деньги за предустановку «Дзена» на Android. Тогда «Яндекс» пообещал, что партнёрская программа охватит 15 стран мира: Россию, Бразилию, Индию, Мексику, США, Великобританию и другие, а такие компании как Posh Mobile, LAVA, Multilaser, МТС, Fly, ZTE и Wileyfox предустановят приложение (и, тем самым, обойдут запрет Google на предустановку разработок «Яндекса»).