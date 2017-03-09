Правительство одобрило законопроект о регулировании товарных онлайн-агрегаторов в старой версии, не согласованной с участниками рынка. Принятый вариант предполагает, что агрегаторы, в первую очередь Яндекс.Маркет, несут полную ответственность перед покупателем на всю сумму покупки, если товар оказался некачественным или покупатель оказался введен в заблуждение интернет-магазином. Также покупатель может взыскать эту суммы дважды — один раз с магазина и один раз с агрегатора.

Прошлым летом рабочая группа Роспотребнадзора обсуждала законопроект с участниками отрасли и решила добавить положения о том, что агрегатор несет ответственность только за предоставление заведомо недостоверной информации, в том случае если были очевидны недобросовестные намерения продавца. Также вносилось ограничение ответственности агрегатора, предлагавшееся на уровне суммы реального ущерба в пределах принятой предоплаты. Все эти пункты по неизвестным причинам исчезли из финальной версии законопроекта.

Нам еще предстоит проанализировать эту версию законопроекта. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что предусмотренные этой редакцией нововведения не учитывают той роли, которую выполняет агрегатор при обеспечении реализации товара продавцом покупателю, который фактически выступает информационным посредником между продавцом и покупателем, возлагая на него чрезмерную ответственность перед потребителем за достоверность переданной им от продавца покупателю информации о товаре, т.е. агрегатор фактически приравнивается к продавцу. Также предусмотрен ряд положений, которые создают широкое поле для злоупотреблений потребителем своими правами, порождая серьезные и ничем не обоснованные финансовые риски для агрегаторов, — сказали в Яндекс.Маркете.

Законопроект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, неоднократно обсуждался с представителями интернет-индустрии и общественных объединений потребителей, в том числе в последней редакции 7 февраля 2017 года, написано в официальном сообщении Роспотребнадзора.