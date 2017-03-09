Холдинг Mail.ru Group запустил образовательный проект pifagor.io, сервис ориентирован на школьников старших классов и предлагает онлайн-подготовку к ЕГЭ по математике. Полная стоимость курса составляет 9 500 рублей. На странице ресурса не упоминается принадлежность к Mail.ru Group, об этом говорится в пользовательском соглашении, также на Mail.ru Group зарегистрировано доменное имя проекта.

В ноябре 2016 года Mail.ru Group расширила свои образовательные программы на школьников, тогда партнёрами холдинга выступили NewToNew, «Учёба.ру» и Stepik.org. Двумя месяцами ранее Mail.ru Group наняла в качестве вице-президента по персоналу и образовательным проектам Ольгу Филатову. В августе Mail.Ru Group купил контроль в образовательной онлайн-платформе для программистов GeekBrains. Проект GeekBrains запустился более семи лет назад. Сейчас на платформе более 50 онлайн-курсов.

В уже далёком, по меркам интернета, 2012 году гендиректор (на тот момент) Mail.ru Group Дмитрий Гришин на совещании в Минкомсвязи предложил снизить налоги для компаний, вкладывающих в образование и в дополнительное обучение специалистов.