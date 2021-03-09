Сбербанковский финтех-сервис ЮMoney смог возобновить работу с 45 компаниями-нерезидентами. ЦБ разрешил принимать платежи от россиян сервисам Google, Aliexpress, Booking.com, Steam, Epic Games, Wargaming. ЮMoney обсуждают с Центробанком снятие ограничений для других компаний. Впрочем, вебмастерам Украины смягчение ограничений пока не помогло получить выплаты от размещения объявлений Рекламной сети Яндекса и монетизации блогов в Дзене. Они не получили деньги уже за три месяца. В поддержке пользователям говорят, что европейская организация Яндекса Yandex Europe AG в «белый список» не попала.

Ограничения сняты с наиболее распространенных онлайн-сервисов и интернет-площадок в России, которые в большинстве случаев работают на международном рынке и строго следуют требованиям регулирования, уточнил эксперт «Известий». Сомнительные платежи, связанные с криптовалютами, казино и отмыванием денег, обычно производятся в адрес более мелких и малоизвестных компаний.

С 27 апреля перестанут работать переводы в адрес нерезидентов с карты «Мир».