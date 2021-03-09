Андрей Петров, основатель и глава «Модульбанка», вышел в ВТБ руководителем нового департамента партнёрств. Департамент займётся «интеграцией цифровых продуктов и услуг банка в продукты крупнейших компаний России». Его задача -- создание «полноценного цифрового банка», услуги которого можно предлагать компаниям-партнёрам

В банке определили шесть рыночных ниш, с компаниями из которых собираются работать. Это «технологические компании, сервисы объявлений, электронная коммерция и ритейл, телеком, индустрия развлечений и транспортная отрасль». Суперприложение в партнёрстве с ВТБ запустил в 2020 году «Магнит», в 2021 году в банке собираются создать ещё три суперприложения.