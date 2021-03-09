Восьмого марта стали известны результаты очередного аукциона Google за возможность появления в качестве альтернативной поисковой системы на Android-устройствах европейцев. Google проводит эти аукционы из-за того, что европейские антимонопольные регуляторы пытаются разбавить его доминирование на поисковом рынке. За 4 года этих попыток доля Google выросла с 96.92% до 97.07%.

В начале 2020 года Яндекс выиграл слоты в окне выбора поисковой системы в 5 странах, осенью -- в восьми, этой весной -- уже в 12. С Google за пользователей поиска он поконкурирует в Болгарии, Хорватии, Литве, Латвии, Эстонии, Греции, Венгрии, Лихтенштейне, Португалии, Румынии, Словении и на Кипре.

Участники аукциона традиционно раскритиковали его, как делают после каждых торгов. Они считают, что его не могут выиграть компании, действительно способные составить конкуренцию Google за пользователя. Большинство стран раз за разом выигрывают «монетизируемые рекламой» (а значит, злоупотребляющие данными пользователей) «клоны Google». Основатель DuckDuckGo уже успел написать целую серию постов о порочности аукциона и о том, что действительно заботящиеся о приватности сервисы не попадают в окно выбора.

Созданный в Эстонии поисковик Ecosia тоже рассматривает вариант отказа от участия в торгах, так как не замечает эффекта от размещения. Ecosia -- некоммерческий поисковик, и на все заработанные от монетизации поиска деньги сажает деревья.

В Яндексе тоже недовольны аукционом и рассказали «Техкранчу», что постановления Еврокомиссии, на основе которого Google его устраивает, «не обеспечивает пользователям свободу выбора» поисковика, и к тому же относится только к устройствам, выпущенным после марта 2020 года.

Новый поисковик от создателей ориентированного на приватность браузера Brave вообще не собирался участвовать в аукционе.

По данным StatCounter, в Латвии у Яндекса 1,19%, в Литве 0,4%, в Эстонии 0,92%. В Португалии и Румынии -- 0,03%.