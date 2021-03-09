Гендиректор Rambler&Co Максим Тадевосян покидает компанию после семи лет работы в ней. Он сосредоточится на собственном бизнесе, «который будет связан с инженерными решениями для оффлайн-бизнеса и привлечением инвестиционного капитала». Rambler&Co -- медийный холдинг внутри Rambler Group. В него входят портал «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», LiveJournal и другие медиа, «Афиша», сервис по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса» и рекламное агентство «Индекс 20».

Тадевосян пришёл в Рамблер в 2014 году заместителем генерального директора, когда возглавивший компанию Александр Мамут начал собирать новую команду. Управляющим директором Rambler&Co он стал в 2019 году. В 2020 году «Сбер» приобрёл «Рамблер», уволил прежнего главу Rambler Group Рафаэля Абрамяна и назначил Татьяну Доброхвалову, которая до этого занимала и сохранила за собой должность старшего вице-президента Сбера, руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений.