Пользователь биржи Garantex был осужден на два года условно, так как занимался p2p-торговлей токенами и получил деньги от контрагента-мошенника.

Пресса вышла с заголовками про "первый обвинительный приговор за торговлю криптовалютами", но фактически обвиняемого наказали за то, что ему заплатили деньги, полученные преступным путём. По версии обвинения, покупатель, продавец и тот, кто перевёл последнему деньги, были в преступном сговоре, но обосновать это следствию не удалось, что и отметил суд.

Покупатель перевёл обвиняемому деньги, полученные в результате мошеннической схемы со "звонком от службы безопасности банка".

Подобные дела возникали и раньше, но до суда не доходили: получивший мошеннические деньги продавец объяснял, что не знал об их происхождении, с мошенником не знаком, становился свидетелем, а дело "умирало". Представительница биржи назвала этот случай "неприятной ситуацией".