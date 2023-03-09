Минцифры 7 марта опубликовало проект постановления правительства о предустановке магазина приложений RuStore на мобильные телефоны. Он "должен быть интегрирован с операционной системой в неменьшей степени, чем магазин от самого производителя телефона или ОС", в частности, иметь такие же системные разрешения.
- Экран входа в RuStore должен отображаться при первом включении телефона;
- Иконка RuStore на экране приложений должна быть доступна как минимум с тем же количеством шагов, что и иконки других магазинов;
- Вендор должен обеспечить возможность автоматического обновления программ через RuStore;
- И фоновой работы его сервисов для отправки push-уведомлений и платежей;
- Фоновые сервисы должны продолжать работать даже если пользователь отключит магазин;
- Продавцы телефонов не смогут отказаться от установки RuStore под предлогом ограничений со стороны правообладателя операционной системы телефона;
- Производитель телефона должен обеспечить работу бесконтактных платежей, встроенных в российский магазин.
Эксперт "Коммерсанта" считает, что такие требования поставят в неравные условия компании, которые продолжают официально работать в России (например, Xiaomi, Meizu) и продавцов параллельного импорта, в результате чего первые могут уйти с рынка.
В январе 2023 года аудитория RuStore достигла 10 млн пользователей старше 12 лет.
«В RuStore размещено 5 тыс. приложений от 3,6 тыс. разработчиков. Лидеры по скачиваниям: финансовые приложения — 38% всех загрузок, сервисы для жизни и работы — 12%, «развлечения» — 9%, «покупки» — 8%». Магазин был запущен в мае 2022 года, в феврале 2023-го он вышел из режима бета-тестирования. Платные приложения появились там в середине января.
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