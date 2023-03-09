Минцифры 7 марта опубликовало проект постановления правительства о предустановке магазина приложений RuStore на мобильные телефоны. Он "должен быть интегрирован с операционной системой в неменьшей степени, чем магазин от самого производителя телефона или ОС", в частности, иметь такие же системные разрешения.

Экран входа в RuStore должен отображаться при первом включении телефона;

Иконка RuStore на экране приложений должна быть доступна как минимум с тем же количеством шагов, что и иконки других магазинов;

Вендор должен обеспечить возможность автоматического обновления программ через RuStore;

И фоновой работы его сервисов для отправки push-уведомлений и платежей;

Фоновые сервисы должны продолжать работать даже если пользователь отключит магазин;

Продавцы телефонов не смогут отказаться от установки RuStore под предлогом ограничений со стороны правообладателя операционной системы телефона;

Производитель телефона должен обеспечить работу бесконтактных платежей, встроенных в российский магазин.

Эксперт "Коммерсанта" считает, что такие требования поставят в неравные условия компании, которые продолжают официально работать в России (например, Xiaomi, Meizu) и продавцов параллельного импорта, в результате чего первые могут уйти с рынка.

В январе 2023 года аудитория RuStore достигла 10 млн пользователей старше 12 лет.