Более 160 поставщиков курительных трубок и безникотиновых вейпов обратились к маркетплейсу Wildberries с коллективной досудебной претензией. Они пытаются оспорить начисленные онлайн-площадкой штрафы на сумму более чем 600 млн рублей. В документе сказано, что Wildberries в одностороннем порядке и без заблаговременного уведомления изменил пункты оферты для продавцов, касающиеся продажи запрещенных площадкой товаров. Продавцы жалуются, что перечень запрещенных товаров в сообщении отсутствовал, маркетплейс не предоставил селлерам достаточного времени на вывоз товара со складов компании, к тому же за возврат каждой товарной единицы им нужно заплатить по 113 рублей. Продавцы требуют возможности либо бесплатно забрать свой товар, либо реализовать его в короткий срок, а также отменить вмененные штрафы, указано в претензии.

3 февраля Wildberries распространил сообщение о том, что вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей. Запрет вступал в силу 7 февраля. Представители онлайн-ретейлера уточнили, что предупредили продавцов заранее — маркетплейс внес изменения в договор-оферту с 31 января. По словам представителя Wildberries, часть продавцов продолжила нарушать законодательство и правила платформы: создавались новые карточки товаров с курительной продукцией. «Позднее мы даже запустили программу-бота для удаления нежелательных карточек товаров, так как столкнулись с большим объемом нарушений, о чем также публично проинформировали общественность. В некоторых случаях на одного продавца приходится по 500-800 таких предложений», — рассказывает он.

Работу программы-бота продавцы оценили. «Для нас стало очевидно, что работал бот. Штрафы получили абсолютно все, у кого в категории товара значилось «Товары для курения», — делится владелец крупного магазина на Wildberries. — У меня размещено порядка 10 000 карточек, это POD-системы, так штрафов я получил почти на 60 млн рублей».