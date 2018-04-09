Бывший заместитель технического директора «ВКонтакте» Антон Розенберг, позднее работавший и над Telegram, объяснил RT, что представители мессенджера «лукаво» манипулируют фактами, когда заявляют, что у них нет ключей шифрования, запрошенных российской ФСБ. Розенберг напомнил, что end-to-end шифрование, при котором у команды Telegram действительно нет ключей, применяется исключительно в непопулярных «секретных» чатах. Однако у разработчиков Telegram есть (или технически возможен) доступ к сообщениям обыкновенных популярных «облачных» чатов.

Примечание Roem.ru: в январе 2018 года Правительство РФ запретило организаторам распространения информации (Telegram Messenger LLP стал организатором в июне 2017) разглашать любую информацию о конкретных фактах и содержании взаимодействия с ФСБ. Если и дальше считать Telegram Messenger LLP компанией, соблюдающей российское законодательство, представители мессенджера, включая Павла Дурова, больше не могут публично обсуждать передачу ключей силовикам. После января публичные реплики Дурова и его адвокатов, по понятным юридическим причинам, не могут содержать полной картины происходящего. Постановление Правительства запретило представителям зарегистрированного в РФ мессенджера Telegram заявления вида: «мы передали ключи шифрования ФСБ». Однако публикацию любых реплик мессенджера или его лидера о самом себе январское постановление никак не регулирует.

Антон Розенберг объяснил:

В Telegram есть два вида чатов: облачные и так называемые секретные. В секретных используется шифрование end-to-end, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя, так что Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные (кто кому и когда написал и примерный объём текста). Это более надёжно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется. И если в прошлом году Павел умело манипулировал фактами, всякий раз заявляя, что требования ФСБ технически невыполнимы, потому что ключей от секретных чатов у мессенджера нет (хотя ими почти никто не пользуется, и ФСБ в запросе о них ничего не спрашивало), то в последнем письме Роскомнадзору от юристов «Агоры», представляющей интересы Telegram в суде, лукавство вышло на новый уровень, поскольку у неподготовленных читателей создаётся впечатление, будто у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов. Гораздо честнее по отношению к пользователям было бы затратить усилия и сделать шифрование end-to-end во всех облачных чатах. Или хотя бы честно рассказывать, что и как работает и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям есть или технически возможен.

6 апреля Роскомнадзор попросил Таганский районный суд Москвы ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Ранее Telegram Messenger LLP, как зарегистрированный в России организатор распространения информации, заявил, что он не может предоставить ФСБ ключи шифрования.

В сентябре 2017 года Розенберг опубликовал текст о своём увольнении из связанной с Telegram компании «Телеграф».

В 2014 году Павел Дуров заявил нью-йоркскому суду, что он персонально финансировал и руководил созданием ООО «Телеграф», которое работало над Telegram.

Увольнение Розенберга произошло из-за его конфликта с братом Павла Дурова Николаем по личным мотивам, не имевшим отношения к работе. Приблизительно через месяц Розенберг и «Телеграф» урегулировали противоречия — последняя согласилась выплатить Розенбергу зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию за моральный ущерб. Осенью 2017 на сторону Павла Дурова в конфликте встал зам Дурова по «ВКонтакте» Илья Перекопский. Интересно, что в вышеупомянутом американском суде 2014 года Дуров был намерен доказать, что Перекопский и его партнёры попытались украсть Telegram у основателя. Однако спустя 4 года, в начале апреля 2018, именно Илья Перекопский стал вице-президентом Telegram.