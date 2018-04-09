Бывший заместитель технического директора «ВКонтакте» Антон Розенберг, позднее работавший и над Telegram, объяснил RT, что представители мессенджера «лукаво» манипулируют фактами, когда заявляют, что у них нет ключей шифрования, запрошенных российской ФСБ. Розенберг напомнил, что end-to-end шифрование, при котором у команды Telegram действительно нет ключей, применяется исключительно в непопулярных «секретных» чатах. Однако у разработчиков Telegram есть (или технически возможен) доступ к сообщениям обыкновенных популярных «облачных» чатов.
Примечание Roem.ru: в январе 2018 года Правительство РФ запретило организаторам распространения информации (Telegram Messenger LLP стал организатором в июне 2017) разглашать любую информацию о конкретных фактах и содержании взаимодействия с ФСБ. Если и дальше считать Telegram Messenger LLP компанией, соблюдающей российское законодательство, представители мессенджера, включая Павла Дурова, больше не могут публично обсуждать передачу ключей силовикам. После января публичные реплики Дурова и его адвокатов, по понятным юридическим причинам, не могут содержать полной картины происходящего. Постановление Правительства запретило представителям зарегистрированного в РФ мессенджера Telegram заявления вида: «мы передали ключи шифрования ФСБ». Однако публикацию любых реплик мессенджера или его лидера о самом себе январское постановление никак не регулирует.
Антон Розенберг объяснил:
В Telegram есть два вида чатов: облачные и так называемые секретные. В секретных используется шифрование end-to-end, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя, так что Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные (кто кому и когда написал и примерный объём текста). Это более надёжно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется.
И если в прошлом году Павел умело манипулировал фактами, всякий раз заявляя, что требования ФСБ технически невыполнимы, потому что ключей от секретных чатов у мессенджера нет (хотя ими почти никто не пользуется, и ФСБ в запросе о них ничего не спрашивало), то в последнем письме Роскомнадзору от юристов «Агоры», представляющей интересы Telegram в суде, лукавство вышло на новый уровень, поскольку у неподготовленных читателей создаётся впечатление, будто у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов. Гораздо честнее по отношению к пользователям было бы затратить усилия и сделать шифрование end-to-end во всех облачных чатах. Или хотя бы честно рассказывать, что и как работает и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям есть или технически возможен.
6 апреля Роскомнадзор попросил Таганский районный суд Москвы ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Ранее Telegram Messenger LLP, как зарегистрированный в России организатор распространения информации, заявил, что он не может предоставить ФСБ ключи шифрования.
В сентябре 2017 года Розенберг опубликовал текст о своём увольнении из связанной с Telegram компании «Телеграф».
В 2014 году Павел Дуров заявил нью-йоркскому суду, что он персонально финансировал и руководил созданием ООО «Телеграф», которое работало над Telegram.
Увольнение Розенберга произошло из-за его конфликта с братом Павла Дурова Николаем по личным мотивам, не имевшим отношения к работе. Приблизительно через месяц Розенберг и «Телеграф» урегулировали противоречия — последняя согласилась выплатить Розенбергу зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию за моральный ущерб. Осенью 2017 на сторону Павла Дурова в конфликте встал зам Дурова по «ВКонтакте» Илья Перекопский. Интересно, что в вышеупомянутом американском суде 2014 года Дуров был намерен доказать, что Перекопский и его партнёры попытались украсть Telegram у основателя. Однако спустя 4 года, в начале апреля 2018, именно Илья Перекопский стал вице-президентом Telegram.
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Не нужно даже быть инсайдером Розенбергом. И так всё ясно, со слов самого Павла Дурова. В августе 2017 Павел Дуров написал, что у сервера есть ключики от облачных чатов. Чёрным по белому:
— Дуров очень громкий, но не очень последовательный в своих высказываниях человек. Разговоры о том, что «ключей нет», а куда они делись, кто украл, уж не вице-президент ли?! Павел Дуров начал уже через месяц, в сентябре.
Оговорюсь, что проблем с серьёзными людьми, от громкой публичной болтовни, не возникает. Пример из недавней истории есть в новости. Загадочный Перекопский. Второй пример, он не хуже. Оказывается можно совершенно спокойно рассказывать о «конфликте» с MRG, а потом MRG, в рамках конфликта наверное? Потихоньку заплатит в 2 раза больше первоначальной цены за ИЦВА.
Дуров выручил за дата-центр «ВКонтакте» 919 млн рублей, а не полмиллиарда, и потратит их на Telegram → Roem.ru
Это как так? А, вот, магия…
Там просто из того, как устроен архив понятно, что у Telegram есть ключи
Например, если у Lastpass ты потерял мастер-пароль — всё, до свидания, доступа к твоему архиву у тебя нет.
А если в Telegram потерял: ну ладно, можно через почту восстановить и его сбросить.
В принципе, это неплохо: доступ через почту понадёжнее чем доступ через SMS. Но это же означает, что «полномочные органы» и «кто надо», да и сам Telegram, доступ к архиву получить могут.
В том числе и незаметно для юзера: сбросили пароль, сделали копию, вернули хэш старого пароля. Классика. Копию потом можно изучать сколько угодно.
Есть ли у розыскников всё что нужно можно будет узнать на этой неделе: если Telegram не заблокируют — значит есть.
Если бы Дуров действительно радел за приватность, то давным давно Telegram бы ввел end-to-end шифрование всего, как это без проблем сделали другие.
И как это сделано у них в секретных чатах, т.е. собственно технология то реализована. Сохранность архива тоже не проблема — храните также в облаке, только зашифрованный, клиентам предложите беречь ключи… если клиент потерял ключ — его проблемы, если потерял устройство, но ключ сохранил, то все восстановит.
Всего делов то и реорганизаций комада телеги на месяц работы максимум.
Но… почему то не делают. Далее вспоминаем что это самый популярный бизнес мессенджер в РФ причем до самых верхов и … делаем выводы, на кого в реальности работает Дуров, чего бы он там не трындел про приватность…
>если Telegram не заблокируют — значит есть.
Формальная блокировка это больше реклама, блокируют, значит приватность есть, надо брать, просто через vpn.
Если за него возьмутся серьезно, как за zello, то да, таки блокировка, но думаю задача нумбер уан сделать из телеграмма мессенджер N1 в России, ФСБ и РКН назначены на роль PR менеджеров, потом можно какому маил.ру будет продать, а Павла бросить на новое направление, но это не скоро, потому как мессенджер N1 совсем не просто оказалось, плюс криптавалюты же, там тоже надо первенство взять, работы не початый край, за нее Павлу две звезды положено!
>Если бы Дуров действительно радел за приватность, то давным давно Telegram бы ввел end-to-end шифрование всего, как это без проблем сделали другие.
А монетезировать его как потом?
Кому он такой нужен то будет, его даже для точного таргетирования рекламы не получится используешь, к примеру если бы гугл не анализировал почту в рекламных целях, то ему нафиг бы не сдался gmail, рекламой уже ничего не окупишь в мобильной версии, а мобильная версия уже основная и дальше будет двигаться к доле 90−95%, потому только через БПД (нефть 21 века) можно как то монетиезировать
Я вот раньше про ЛастПас тоже так думал, но видимо у них все же немного иначе все устроено. Так как при потере мастер пароля есть возможность сделать новый, и зашифровать все данные заново на основе нового пароля/ключа.
Вопрос, как они получаются исходники для того чтобы перегенерировать все.
Если не верите можете сами попробовать, я так делал пару раз.
Даже если ключей у Телеграмма нет, то он всё равное может сотрудничать с ФСБ, чтобы их получить. У него же доступ к устройству пользователя, где эти ключи лежат.
Думаю, так и будут делать.
Об этом говорит тот факт, что нет ни одного комментария от Дурова о принципиальной возможности такого нарушения прайваси телеграмм-клиентом. Вместо этого полно его комментариев о принципиальной невозможности выдачи ключей. О таком способе Дуров не может не знать.
>Даже если ключей у Телеграмма нет
Такое только в секретных чатах где end-to-end шифрование
>У него же доступ к устройству пользователя, где эти ключи лежат.
Получается может дать даже ключи от секретных чатов)))
Это называется «закладка» в коде ПО, она должна заведомо находиться в коде клиента Telegram. А так как код клиента открыт, то наличие закладки будет видно всем и доверие пользователей будет безвозвратно утрачено. Кроме того, у Telegram действует bug bounty программа по поиску уязвимостей в клиенте и в протоколе, то есть они платят за поиск подобных уязвимостей в коде.
У меня есть чуть-чуть вопросов, пожалуйста, ответьте:
1) Каким образом тг может отдавать данные только Россиян? Как ФСБ собирается объяснять Евросоюзу и другим странам тот факт, что они планируют писать переписку между их гражданами и гражданами РФ?
2) Как граждане России могут быть уверенны, что данные собраны таким образом с тг (и других платформ) не могут быть использованы за взятку или по необходимости приближенным к структурам власти для решения своих личных задач?
3) Как будут использоваться полученные данные?
4) Будет требоваться суд или только по решению суда будет начинаться сборка?
5) Философский вопрос: не является ли цензура в личных чатах, шагом от цензуры мыслей? В отличие от СМИ и митингов, чаты все же ближе к личной коммуникации. Кем будут граждане РФ, если они будут бояться сказать что-то не то?
Кстати про end-2-end.
Я правильно понимаю, связь end-2-end есть исключительно в официальном клиенте. «А, почему так?»
Харроший вопрос.
Лидеры Рунета, объясните, пожалуйста, всю эту свистопляску вокруг ТГ.
Зачем демонстративно нарушать конституционное право на тайну переписки?
Ведь есть лояльные к интересам следствия суды. Вот как с Дерипаской, за 1 день суд решение вынес.
Получил ордер, послал в ТГ, те прислали нужные данные.
Ну так суд это открытое решение, а так можно будет мониторить в закрытом режиме.
>Зачем демонстративно нарушать конституционное право на тайну переписки?
Общение в группе это не частная переписка, для борьбы с тем же терроризмом нужен доступ именно к группам, там основная вербовка шахидов идет.
>Получил ордер, послал в ТГ
Те послали обратно, плюс получили очередную порцию пиара в СМИ.
«Ну так суд это открытое решение, а так можно будет мониторить в закрытом режиме.»
Суды разные бывают. Можно и закрытым сделать.
«Общение в группе это не частная переписка, для борьбы с тем же терроризмом нужен доступ именно к группам, там основная вербовка шахидов идет.»
Спорно. Почему это общение в группе не частная переписка? А чья она, государственная?
Нужно агентурной работой заниматься. Не успевают за всеми этими новыми каналами?
«Те послали обратно, плюс получили очередную порцию пиара в СМИ.»
ИС говорит, что Дуров неадекватен, но что-то 1,7 млрд. сборов на ICO и ситуация с Индонезией говорит об обратном.
Договариваться с ним надо, только по умному, а не так как привыкли.
>Нужно агентурной работой заниматься.
Это сложно, рискованно и очень долго. Да и дорого, хотя наиболее эффективно. Куда проще — нажал на клавишу, и слушай — не хочу!
что значит только в официальном? даже в tglib есть поддержка secret_chat
Там были вопросы, что сервер гипотетически может прислать слабый p и g (https://core.telegram.org/constructor/messages.dhConfig), но в клиентах проверяются правильные параметры (например: https://github.com/DrKLO/Telegram/blob/master/TMessagesProj/src/main/java/org/telegram/messenger/SecretChatHelper.java#L1739)
проблема в том, что есть приватные группы, которые не доступны в поиске, и вопрос требуется ФСБ доступ к таким группам или нет?
>Спорно. Почему это общение в группе не частная переписка? А чья она, государственная?
Общественная, как тут на Роем.
Я не юрист, но по моему даже за уши не притянешь общение в группе к тайне частной переписки.
>Нужно агентурной работой заниматься.
Это очень дорого и очень точечно всегда, если вы готовы к вашему подрыву устроенному нашими партнерами через своих шестерок типа игил, то я лично нет.
Нужно затруднять работу американским бородатым шестеркам максимально широко, глядишь сопутствующие потери будут меньше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сопутствующий_ущерб
>Договариваться с ним надо, только по умному, а не так как привыкли.
Все эти терки с телегой, имхо ее пиар чистой воды, хотят сделать мессенджер N1 в России, потому как вперед, по хорошему, надо наклонять вотсап тот же, но что то я не слышал чтоб он выдал ключи ФСБ, потому не ключи нужны, а раскрутка, а с Дуровым думаю уже все давно договорено, еще с вконтакта.
>проблема в том, что есть приватные группы, которые не доступны в поиске, и вопрос требуется ФСБ доступ к таким группам или нет?
Я считаю требуется, если граждане России также будут считать, то законодательную базу сделать дело пары месяцев.
Тут ведь еще и философский вопрос бытия.
В конечном итоге все идет к тому что вера в бога падает с каждым днем все больше и больше, у масс тает уверенность что «бог все видит», нужно срочно дополнять «бог все видит», на «все и все видят», и чем быстрее тем лучше для цивилизации.
Человек уверенный что за ним не следят, склонен к неадекватным поступкам, даже если таких будет всего 1% (конечно больше по факту) этого будет достаточно чтоб сделать жизнь большинства невыносимой.
>> Тут ведь еще и философский вопрос бытия.
>> В конечном итоге все идет к тому что вера в бога падает с каждым днем все больше и больше, у масс тает уверенность что «бог все видит», нужно срочно дополнять
кстати, немного о философии. Евро уже к 80 руб. ломанулось, а бакс к 64.
Никогда такого небыло и вот опять. © Черномырдин
появились и разъяснения по курсу движения. Помочник Сырков разродился статьей, где сделал вывод, что 4 века Россия шла на восток потом 4 века — на запад, а толку небыло. И теперь, стало быть (пишет он,) лет 200 -300 она (Россия) будет находиться в «третьем биполярном состоянии». Ок.
Кароче, чуваки рулили, натырили денег и застряли.
Такого даже при Хруще небыло. Стоит вспомнить веселую песенку Т.Хренникова которая какарз и была написана тогда, во времена Никитысергеича на злобу дня. И снова стала актуальна. В аккурат 1954 год:
>она (Россия) будет находиться в…
Биполярном расстройстве! :)))))))))))))))))))
Зачем демонстративно нарушать конституционное право на тайну переписки?
А что это за право?
Оно что гарантирует (или что запрещает)?
Скажем, показ пользователю контекстной рекламы Гуглом на основе содержания его писем — нарушает это право или нет?
А анализ писем спам-фильтром?