Команда мессенджера WhatsApp объявила об ограничении пересылки сообщений. Сообщения, которые пользователь написал не сам, а получил от кого-то, можно будет переслать только один раз.

Мессенджер, принадлежащий Facebook, начал ограничивать пересылку в 2018 году. До этого сообщение можно было в несколько «кликов» разослать до 256 контактам. Тестирование ограничений началось после того, как в Индии убили несколько десятков человек из-за рассылок в WhatsApp о похищениях детей. В Индии (рынок номер 1 у whatsApp) тогда установили лимит на пересылку сообщения в пять переписок, глобально -- в 20.

В январе 2019 года лимит был ограничен пятью чатами для всех стран, поводом стала эпидемия фейков в Бразилии в связи с выборами президента. Правда, осталась возможность пересылать сообщение в группы. В них могло состоять до 256 человек, то есть, с ограничением в 5 раз сообщение можно было передать максимум 1280 людям.

Мессенджеры со сквозным шифрованием не могут, как соцсети, мониторить распространение фейковой информации. А ограничения на пересылку сообщений не дадут им превратиться в медийные платформы: СМИ не заинтересованы в каналах, откуда пользователи не смогут распространять информацию друг другу. Впрочем, возможны варианты решения проблемы. Например, в китайском WeChat администраторы аккаунтов медиа уголовно ответственны за цензуру на своих площадках, в том числе в чатах.